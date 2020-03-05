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    «Спартак» — «Динамо». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 6 марта 2020 года

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    Прогноз на «Спартак» — «Динамо»
    «Спартак»
    В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Спартак» будет принимать «Динамо» Москва. Матч состоится 6 марта на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Динамо».

    «Спартак»

    «Народная команда» сумела заработать 77 очков в 62 поединках регулярки. Это позволило ей занять пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

    В последних трех матчах чемпионата КХЛ «Спартак» сумел выиграть два раза. Одна из этих побед была зафиксирована 20 февраля, когда столичный коллектив одолел «Ак Барс» (6:3).

    После этого подопечные Олега Знарка в серии послематчевых бросков уступили «Динамо» Москва (1:1, 2:3). 25 числа прошлого месяца «гладиаторы» одержали верх над «Витязем» (4:2).

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    В первой же плей-офф встрече «Спартак» был разгромлен «Динамо» Москва (1:5), а в следующей игре красно-белые потерпели поражение с минимальной разницей — 3:4.

    «Динамо» Москва

    Эта столичная команда заработала 82 очка в 62 поединках регулярного чемпионата. В плей-офф она попала с четвертого места в турнирной таблице Западной конференции.

    В двух заключительных домашних встречах регулярки «Динамо» Москва победило «Спартак» по буллитам (1:1, 3:2) и «Трактор» в дополнительное время (3:2).

    А 27 февраля подопечные Владимира Крикунова на выезде потерпели поражение от «Динамо» Минск (3:4). В первой плей-офф игре со «Спартаком» бело-голубые разнесли команду Знарка (5:1).

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    4 марта во втором поединке серии «Спартак» оказал более мощное сопротивление, но «Динамо» Москва было сильнее «гладиаторов» (4:3). Теперь коллектив Крикунова ведет 2:0.

    Прогноз

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,63, на ничью — 3,96, а на победу «Динамо» Москва — 2,46.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1.65. 0

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    «Спартак» — «Динамо». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 6 марта 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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