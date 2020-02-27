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    «Витязь» попытается прервать серию неудач

    «Витязь» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 27 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Витязь» — «Локомотив»
    Йоонас Няттинен
    В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 27 февраля на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Локомотив».
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    Хоккей. КХЛ 27 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Витязь»

    Коллективу из Подольска удалось занять последнюю плей-офф строчку в турнирной таблице Западной конференции. За 61 матч команда набрала 63 очка.

    В первых двух встречах этого месяца подопечные Михаила Кравеца потерпели поражения от «Сочи» (2:4) и от «Ак Барса» (2:5). А единственная победа в феврале была добыта в овертайме в очередной игре с «Сочи» (2:1).

    После удачной домашней встречи «Витязь» не выигрывал. «Богатыри» уступают уже в течение пяти поединков. 13 числа они по буллитам оказались слабее «Амура» (3:3, 0:1).

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    Затем представители Подольска крупно влетели «Локомотиву» (1:5). Чуть позже «Витязь» в добавочном периоде не справился с «Сочи» (2:3), по буллитам проиграл «Северстали» (1:1, 1:2) и потерял баллы в сражении со «Спартаком» (2:4).

    «Локомотив»

    Команде из Ярославля удалось занять шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В ходе 61 поединка регулярки она завоевала 72 очка.

    В первой февральской игре «Локомотив» на «Арене-2000» разгромил «Йокерит» (5:0). Но уже в следующих двух встречах подопечные Майка Пелино уступили «Динамо» Москва (1:3) и «Нефтехимику» (3:4).

    13 февраля «железнодорожники» одержали верх над минским «Динамо» (4:1), а уже через два дня представители Ярославля были разгромлены ЦСКА (0:4).

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    18 февраля «Локомотив» дома разбил «Витязь» (5:1), после чего он скромно разобрался с «Авангардом» (1:0). 25 числа коллектив Майка Пелино снова победил «Динамо» Минск (5:3).

    Прогноз

    Победа «Витязя» в грядущем поединке оценивается в 2,72, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,00, а на победу «Локомотива» — 2,28.

    В концовке регулярного чемпионата «богатыри» постараются прервать собственную полосу невезений и взять реванш у «Локо» за недавний разгром. Однако, клуб из Ярославля не даст себя в обиду без боя. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,79. 0

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    «Витязь» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 27 февраля 2020 года. Прогноз на «Витязь» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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