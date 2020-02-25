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    Победит ли «Авангард» впервые за три матча?

    «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч КХЛ 25 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз на «Авангард» — «Автомобилист»
    Сергей Шумаков
    В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 25 февраля на арене «Балашиха». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Автомобилист».
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    Хоккей. КХЛ 25 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Авангард»

    В турнирной таблице Восточной конференции омская команда занимает третье место. В 61 поединке регулярного первенства она заработала 83 балла.

    30 января «Авангард» прервал свою серию из восьми побед. В тот день «ястребы» в дополнительное время потерпели поражение от СКА (0:1).

    Затем подопечные Боба Хартли уступили «Барысу» (3:4) и «Металлургу» Мг в овертайме (1:2). 11 и 13 февраля омская команда победила «Ак Барс» по буллитам (1:1, 2:1) и «Адмирал» (5:2).

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    Однако, после этих двух матчей «Авангард» оказался слабее «Ак Барса» (3:5), «Йокерита» в послематчевых бросках (1:1, 3:4) и «Локомотива» (0:1).

    «Автомобилист»

    Команда, которая находится в Екатеринбурге, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 74 баллами, заработанными в 60 поединках.

    Февраль начался для подопечных Андрея Мартемьянова с выездной победы над «Металлургом» Мг (3:2). Но в следующих трех встречах «Автомобилист» не выигрывал.

    В данных матчах «Авто» было слабее «Сибири» в серии послематчевых бросков (2:2, 0:1), а также «Барыса» (2:4) и «Йокерита» (3:4) в основное время.

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    15 февраля «Автомобилист» в гостях легко разобрался с минским «Динамо» (6:4), но уже через пару дней екатеринбуржцы уступили «Динамо» Рига (1:2). 20 числа коллектив Мартемьянова взял верх над «Сибирью» (3:1).

    Прогноз

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 4,00, а на победу «Автомобилиста» — 3,20.

    У себя дома омичи попытаются прервать неудачную серию и набраться уверенности перед плей-офф. Наш прогноз на матч — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,98. 0

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    «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч КХЛ 25 февраля 2020 года. Прогноз на «Авангард» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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