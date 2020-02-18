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    Кто окажется сильнее в битве «барсов» с «ястребами»?

    «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 18 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Авангард
    Прогноз на «Ак Барс» — «Авангард»
    Владимир Галузин
    В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Матч состоится 18 февраля на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 18 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.10
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.10
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    «Ак Барс»

    За 57 матчей текущего сезона КХЛ казанскому клубу удалось заработать 87 очков, благодаря чему команда с отрывом от преследователей в пять пунктов лидирует в таблице Востока.

    1 февраля «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» легко справился с «Динамо» Рига (2:0), после чего подопечные Дмитрия Квартальнова разгромили «Витязь» (5:2).

    Благодаря этой победе «барсы» продлили свою серию без поражений до семи поединков. Но 11 числа она прервалась. На арене «Балашиха» гости по буллитам уступили «Авангарду» (1:1, 1:2).

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    13 февраля «Ак Барс» в очередной раз разобрался с рижским «Динамо» (1:2), а в последнем матче казанцы не заметили сопротивления «Спартака» (4:1).

    «Авангард»

    Омская команда идет второй в турнирной таблице Восточной конференции. В ходе 58 поединков этот коллектив сумел заработать 87 очков.

    30 января прервалась беспроигрышная серия «Авангарда», которая продлилась восемь матчей. В тот день «ястребы» потерпели поражение от СКА в овертайме (0:1).

    Вслед за потерей очков в Санкт-Петербурге подопечные Боба Хартли еще дважды уступили. Омичи были слабее «Барыса» (3:4) и «Металлурга» Мг в дополнительное время (1:2).

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    11 февраля «Авангард» на арене «Балашиха» в серии послематчевых бросков одержал верх над «Ак Барсом» (1:1, 2:1), после чего «ястребы» легко справились с «Адмиралом» (5:2).

    Прогноз

    Победа «Ак Барса» в грядущем противостоянии оценивается в 2,14, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,84, а на победу «Авангарда» — 3,04.

    На «Татнефть-Арене» хозяева возьмут реванш у второй команды Востока за недавнее поражение. Наш прогноз — победа «Ак Барса» в матче с коэффициентом 1,68. 0

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    «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 18 февраля 2020 года. Прогноз на «Ак Барс» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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