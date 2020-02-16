«Аризона» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Аризона» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 16 февраля на «Хила Ривер Арене». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Вашингтон».

«Аризона»

Команда из Глендейла занимает пятую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Приняв участие в 60 матчах, этот коллектив заработал 64 балла.

На данном этапе чемпионата подопечные Рика Токкета находятся в плохой форме. В семи февральских встречах «Аризона» победила всего два раза.

В первом поединке текущего месяца «пустынные псы» по буллитам уступили «Чикаго» (2:2, 0:2), после чего «Йотис» одолели «Эдмонтон» (3:0), а также проиграли «Каролине» (5:3) и «Бостону» (2:4).

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11 февраля «Аризона» в Канаде одержала верх над «Монреалем» (3:2), но на следующий день подопечные Рика Токкета в овертайме не справились с «Торонто» (2:3). В последнем матче «Йотис» проиграли «Оттаве» (2:3).

«Вашингтон»

В своем дивизионе столичная команда из округа Колумбия находится на первом месте с 79 баллами на счету. В рейтинге Восточной конференции она опустилась на третью строчку.

В стартовой игре февраля «Вашингтон» отправился в Канаду, где встретился с «Оттавой». Поединок на «Канадиен Тайер Центр» завершился победой гостей со счетом 5:3.

Однако, в следующей встрече подопечные Тодда Рирдена дома уступили «Питтсбургу» (3:4). 5 февраля «Кэпс» в родных стенах одержали верх над «Лос-Анджелесом» (4:2).

А затем «Вашингтон» на «Капитал Уан Арене» был разбит «Филадельфией» (2:7). 11 февраля «Кэпс» проиграли «Айлендерс» (3:5), после чего они одолели «Колорадо» (3:2).

Прогноз

На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 4,50, а на победу «Вашингтона» — 2,33.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,54. 0