ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуИдеальный год Роналду продолжается. «Милан» и «Юве» устроили шоу Дэвид Бэкхем«Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»НХЛ. 29 сэйвов Василевского, два очка Панарина, шайбы Наместникова и Гурьянова
  • 18:17
    • «Барселона» готова заплатить 111 миллионов евро за форварда «Интера»
  • 18:03
    • Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
  • 17:24
    • «Реал» хочет продать Иско ради трансфера Мбаппе
  • 17:13
    • «Зенит» не подтверждает аренду Кокорина в «Сочи»
  • 17:08
    • Тарасов избежал наказания за шутку о коронавирусе
  • 16:56
    • «Ювентус» начал работать над возвращением Погба
  • 16:30
    • «Ахмат» подписал сербского защитника
    Все новости спорта

    На «Хила Ривер Арене» града голов ждать не стоит

    «Аризона» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Аризону Койотс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз на «Аризона» — «Вашингтон»
    Оливер Экман-Ларссон
    В очередной игре НХЛ «Аризона» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 16 февраля на «Хила Ривер Арене». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Вашингтон».
    ×
    Хоккей. НХЛ 16 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.30
  • Играть!
    •

    «Аризона»

    Команда из Глендейла занимает пятую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Приняв участие в 60 матчах, этот коллектив заработал 64 балла.

    На данном этапе чемпионата подопечные Рика Токкета находятся в плохой форме. В семи февральских встречах «Аризона» победила всего два раза.

    В первом поединке текущего месяца «пустынные псы» по буллитам уступили «Чикаго» (2:2, 0:2), после чего «Йотис» одолели «Эдмонтон» (3:0), а также проиграли «Каролине» (5:3) и «Бостону» (2:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    11 февраля «Аризона» в Канаде одержала верх над «Монреалем» (3:2), но на следующий день подопечные Рика Токкета в овертайме не справились с «Торонто» (2:3). В последнем матче «Йотис» проиграли «Оттаве» (2:3).

    «Вашингтон»

    В своем дивизионе столичная команда из округа Колумбия находится на первом месте с 79 баллами на счету. В рейтинге Восточной конференции она опустилась на третью строчку.

    В стартовой игре февраля «Вашингтон» отправился в Канаду, где встретился с «Оттавой». Поединок на «Канадиен Тайер Центр» завершился победой гостей со счетом 5:3.

    Однако, в следующей встрече подопечные Тодда Рирдена дома уступили «Питтсбургу» (3:4). 5 февраля «Кэпс» в родных стенах одержали верх над «Лос-Анджелесом» (4:2).

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    А затем «Вашингтон» на «Капитал Уан Арене» был разбит «Филадельфией» (2:7). 11 февраля «Кэпс» проиграли «Айлендерс» (3:5), после чего они одолели «Колорадо» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 4,50, а на победу «Вашингтона» — 2,33.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,54. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Виннипег — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мордовия — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Йокерит — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Филиппе Коутиньо
  • Куда уйдет Коутиньо? Четыре варианта для звездного бразильца
    • Вчера в 16:57     Лионель Месси
  • Дикий вечер в Кубке Испании. «Реал» и «Барселона» провалились, но выиграл футбол
    • 16:56 08/02/2020     Гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать поражения
  • Ибрагимович был бессилен против коллективизма «Интера»
    • 00:52 11/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Аризона» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2020 года. Прогноз на «Аризона» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
    Тоже интересно
    Филиппе Коутиньо Футбол Куда уйдет Коутиньо? Четыре варианта для звездного бразильца«Барселона» вряд ли захочет дать еще один шанс полузащитнику Вчера в 16:570
  • 16:13
    • Репилов выиграл чемпионат мира по санному спорту в спринте
  • 12:43
    • У КХЛ официально сменился руководитель
  • 12:13
    • «Мерседес» представил болид на новый сезон Формулы-1
    Дженнаро Гаттузо Футбол Гаттузо переиграл Конте, «Наполи» сделал шаг навстречу финалуПять выводов после полуфинального матча Кубка Италии Вчера в 17:100
  • Экспресс дня

  • Фавориты дружно наберут по три очка?
  • 2.82
    •
  • 18:51
    • Миронова не знает причину большого отставания
  • 18:40
    • Саккари не пустила Бенчич в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
  • 18:32
    • «Химки» вырвали победу у «Астаны»
    Мохаммед Салах и Садио Мане Футбол 10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчасРейтинг главных звезд атаки европейского футбола 12/02/2020 в 21:130
  • 11:52
    • Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции в ближайшие дни
  • 11:03
    • ПСЖ — самый финансово стабильный клуб мира
  • 08:57
    • Мэттьюс обошел Овечкина в снайперской гонке НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие