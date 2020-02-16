«Аризона» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2020 года

«Аризона»
Команда из Глендейла занимает пятую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Приняв участие в 60 матчах, этот коллектив заработал 64 балла.
На данном этапе чемпионата подопечные Рика Токкета находятся в плохой форме. В семи февральских встречах «Аризона» победила всего два раза.
В первом поединке текущего месяца «пустынные псы» по буллитам уступили «Чикаго» (2:2, 0:2), после чего «Йотис» одолели «Эдмонтон» (3:0), а также проиграли «Каролине» (5:3) и «Бостону» (2:4).
11 февраля «Аризона» в Канаде одержала верх над «Монреалем» (3:2), но на следующий день подопечные Рика Токкета в овертайме не справились с «Торонто» (2:3). В последнем матче «Йотис» проиграли «Оттаве» (2:3).
«Вашингтон»
В своем дивизионе столичная команда из округа Колумбия находится на первом месте с 79 баллами на счету. В рейтинге Восточной конференции она опустилась на третью строчку.
В стартовой игре февраля «Вашингтон» отправился в Канаду, где встретился с «Оттавой». Поединок на «Канадиен Тайер Центр» завершился победой гостей со счетом 5:3.
Однако, в следующей встрече подопечные Тодда Рирдена дома уступили «Питтсбургу» (3:4). 5 февраля «Кэпс» в родных стенах одержали верх над «Лос-Анджелесом» (4:2).
А затем «Вашингтон» на «Капитал Уан Арене» был разбит «Филадельфией» (2:7). 11 февраля «Кэпс» проиграли «Айлендерс» (3:5), после чего они одолели «Колорадо» (3:2).
Прогноз
На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 4,50, а на победу «Вашингтона» — 2,33.
Наш прогноз на матч — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,54. 0