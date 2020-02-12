«Анахайм» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Анахайм» будет принимать «Сент-Луис». Матч состоится 12 февраля на арене «Хонда Центр». Начало встречи — в 06:00 мск Прогноз на «Анахайм» — «Сент-Луис».

«Анахайм»

В Тихоокеанском дивизионе команда из штата Калифорния занимает сейчас шестое место. Приняв участие в 56 поединках регулярки, этот коллектив сумел заработать 53 балла.

В первом матче февраля «Анахайм» у себя дома принимал «Тампу-Бэй». Встреча на арене «Хонда Центр» завершилась поражением хозяев со счетом 3:4.

После этого «могучие утки» на выезде обыграли «Лос-Анджелес» (3:1). В другом гостевом поединке «птицы» по буллитам взяли верх над «Оттавой» (2:2, 2:0).

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7 и 8 февраля «кряквы» потерпели два поражения в дополнительное время от «Монреаля» (2:3) и «Торонто» (4:5). В последнем матче «Анахайм» одолел «Баффало» (3:2).

«Сент-Луис»

Коллектив из штата Миссури лидирует в таблицах Западной конференции и Центрального дивизиона. В 56 играх регулярки команда набрала 73 балла.

В заключительной встрече января «Сент-Луис» на выезде переиграл «Калгари» в серии послематчевых бросков (4:4, 2:0). А февраль для «нот» начался с двух поражений.

Сперва подопечные Крейга Беруби оказались слабее «Эдмонтона» (2:4), после чего его команда была разгромлена «Виннипегом» (2:5).

5 февраля «Сент-Луис» в родных стенах взял верх над «Каролиной» (6:3), но затем подопечные Крейга Беруби опять уступили «Виннипегу» (2:4) и проиграли «Далласу» в овертайме (2:3).

Прогноз

На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничью — 4,24, а на победу «Сент-Луиса» — 2,08.

Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,66. 0