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    Возьмут ли «Пенс» реванш у «Филадельфии»?

    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч НХЛ 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия»
    Евгений Малкин
    В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 1 февраля на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия».
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    Хоккей. НХЛ 01 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Питтсбург»

    Хоккейный клуб, представляющий Пенсильванию, сейчас находится на втором месте в таблице Столичного дивизиона. В ходе 50 поединков эта команда сумела заработать 67 очков.

    После крупного домашнего поражения от «Флориды» (1:4) коллектив Майка Салливана победил в четырех матчах подряд. Эта серия началась с выездной встречи с «Вегасом» (4:3).

    Чуть позже «Пенс» в овертайме разобрались с «Колорадо» (4:3) и переиграли «Аризону» по буллитам (3:3, 2:1). 15 января «Пингвинз» разбили «Миннесоту» (7:3).

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    Но через два дня «Питтсбург» был разгромлен «Бостоном» (1:4). Затем клуб из Пенсильвании в добавочном периоде победил «Детройт» (2:1) и взял реванш у «Бостона» (4:3). 22 января команда Салливана всухую проиграла «Филадельфии» (0:3).

    «Филадельфия»

    Еще один представитель штата Пенсильвания в Столичном дивизионе идет пятым с 60 баллами на счету. От зоны плей-офф команда пока отстает на 1 пункт.

    9 января «Филадельфия» дома переиграла «Вашингтон» (3:2), прервав четырехматчевую серию без побед. Но уже в следующей встрече подопечные Алена Виньо уступили «Тампе-Бэй» (0:1).

    В двух других поединках «Хулиганы с Брод-стрит» по буллитам разобрались с «Бостоном» (5:5, 1:0) и с «Сент-Луисом» в дополнительное время (4:3).

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    17 января «Филадельфия» была разгромлена «Монреалем» (1:4), а затем коллектив из Пенсильвании уверенно справился с «Лос-Анджелесом» (4:1) и «Питтсбургом» (3:0).

    Прогноз

    Победа «Питтсбурга» в данном противостоянии оценивается в 2,11, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,20, а на победу «Филадельфии» — 2,90.

    На «PPG Paints-арене» хозяева сумеют воспользоваться слабостями «Филадельфии», но команда Алена Виньо имеет свои турнирные задачи. Наш прогноз — «Питтсбург» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,98. 0

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    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч НХЛ 1 февраля 2020 года. Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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