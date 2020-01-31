«Амур» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 31 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Амур» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 31 января на «Платинум-Арене». Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — ЦСКА.

«Амур»

Команда, представляющая Хабаровск, сейчас располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице Восточной конференции. За 52 матча этот коллектив завоевал 48 очков.

Январь для подопечных Александра Гулявцева начался с девяти поединков без побед. В гостях «Амур» уступил «Локомотиву» (0:2), «Северстали» (1:2), московскому «Динамо» (2:4) и «Металлургу» Мг (3:4).

После этого «тигры» трижды оказались слабее соперников по буллитам. Хабаровчане проиграли «Авангарду» (1:1, 2:3), «Ак Барсу» (2:2, 0:2) и «Сибири» (1:1, 1:2).

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21 и 22 января «Амур» потерпел поражения от «Куньлуня РС» с одинаковым счетом (4:2). Но через неделю команда Гулявцева прервала неприятный отрезок победами над «Салаватом Юлаевым» — 4:2 в основное время и 1:0 в послематчевых бросках.

ЦСКА

Московская команда продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции. За 53 поединка столичный клуб набрал 82 очка.

12 января ЦСКА на своей арене потерпел поражение от «Автомобилиста» по буллитам (2:2, 0:1). Но после этой неудачной встречи «армейцы» никому не уступают в течение шести матчей.

14 и 16 января подопечные Игоря Никитина разгромили «Динамо» Минск (5:1) и «Сочи» (6:1). А чуть позже «кони» одержали верх над СКА (3:2).

23 января ЦСКА в Ярославле всухую переиграл «Локомотив» (3:0). Затем москвичи уверенно разобрались с «Сибирью» (3:0) и «Адмиралом» (5:2).

Прогноз

Победа «Амура» в этой встрече оценивается в 7,70, на ничью букмекеры предлагают котировку 5,90, а на победу ЦСКА — 1,33.

Несмотря на две недавние победы, «тиграм» будет трудно противостоять «армейцам», которые не захотят прерывать в Хабаровске свою выигрышную серию. Наш прогноз — победа ЦСКА с форой -1 за 1,65. 0