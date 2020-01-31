«Адмирал» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 31 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Адмирал» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 31 января на «Фетисов-Арене». Начало встречи — в 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Салават Юлаев».

«Адмирал»

Команда, которая в КХЛ представляет Владивосток, сейчас находится вне зоны плей-офф на 9 месте в таблице Востока. За 51 матч регулярки этот коллектив заработал 52 балла.

Но в последних шести встречах «Адмирал» проиграл пять раз. Полоса неудач настигла «моряков» 15 января. Тогда в родных стенах хозяева уступили «Авангарду» (2:5).

На следующий день подопечные Сергея Светлова еще раз потерпели поражение от «ястребов» (1:3). Чуть позже клуб из Владивостока оказался слабее «Салавата Юлаева» (0:2) и «Йокерита» в овертайме (3:4).

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25 января «Адмиралу» удалось разбавить собственные неудачи победой по буллитам над «Динамо» Рига (1:1, 1:2). Но несколькими днями позже «моряки» были разгромлены ЦСКА (2:5).

«Салават Юлаев»

Коллектив из Уфы в текущем сезоне КХЛ успел сыграть в 53 поединках. В них команда набрала 58 очков, благодаря чему она заняла шестую позицию в таблице Восточной конференции.

Как и соперник из Владивостока, «Салават Юлаев» находится на данный момент не в лучшей форме. В последних семи встречах уфимцы пять раз проиграли.

Два поражения подряд подопечные Николая Цулыгина потерпели 14 и 16 января от «Барыса» (3:5) и «Автомобилиста» (2:4). Но чуть позже «юлаевцы» разобрались с «Адмиралом» (2:0).

Затем «Салават Юлаев» по буллитам оказался слабее «Ак Барса» (2:2, 1:2), после чего он разгромил «Барыс» (5:2). В двух последних поединках уфимцы уступили «Амуру». Сперва — в основное время (4:2), а потом и в послематчевых бросках (0:0, 0:1).

Прогноз

На победу «Адмирала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,90, на ничью — 4,00, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,17.

Сейчас оба коллектива находятся не в лучшей форме, но результаты «юлаевцев» выглядят немного убедительнее. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2 с коэффициентом 1,55. 0