«Детройт» — «Питтсбург». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч НХЛ 18 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Детройт» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 18 января на «Литл Сесарс Арене». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Детройт» — «Питтсбург».

«Детройт»

После 47 матчей регулярного первенства клуб из штата Мичиган имеет на своем счету лишь 27 баллов. Команда идет последней в Восточной конференции и Атлантическом дивизионе.

1 января «Детройт» на своей арене принимал «Сан-Хосе». В родных стенах хозяева сумели завоевать одну из немногочисленных побед (2:0), прервав серию из шести поражений.

Но затем подопечные Джеффа Блэшилла дважды проиграли. Красно-белые оказались слабее «Далласа» (1:4) и «Чикаго» (2:4). 8 января «крылья» одолели «Монреаль» (4:3).

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Чуть позже «Детройт» в послематчевых бросках одержал верх над «Оттавой» (2:2, 1:0), а в двух последних поединках команда из штата Мичиган была разгромлена «Баффало» (1:5) и «Айлендерс» (2:8).

«Питтсбург»

Сыграв в 47 встречах регулярного первенства, клуб из штата Пенсильвания завоевал 63 очка, что позволяет ему идти вторым в турнирной таблице Столичного дивизиона.

Новый год «Питтсбург» начал с поражения в дополнительное время от «Сан-Хосе» (2:3). А уже в следующем матче «Пенс» в добавочном периоде оказались сильнее «Монреаля» (3:2).

6 января коллектив Майка Салливана были повержены «Флоридой» (1:4), после чего «Пингвинз» победили «Вегас» (4:3), «Колорадо» в овертайме (4:3) и «Аризону» по буллитам (3:3, 2:1).

15 января в родных стенах команда из штата Пенсильвания подарила своим болельщикам яркий матч с «Миннесотой», в котором хозяева разгромили оппонентов (7:3). Через пару дней «Пенс» уступили «Бостону» (1:4).

Прогноз

На победу «Детройта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,45, на ничью — 4,50, а на победу «Питтсбурга» — 1,86.

Безусловно, красно-белые у себя дома постараются оказать сопротивление гостям, но «Пенс» сейчас находятся в хорошей форме. Они должны на выезде брать очки в игре с аутсайдером. Наш прогноз — «Питтсбург» победит и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,14. 0