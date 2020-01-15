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    Сможет ли «Тампа-Бэй» разгромить «Лос-Анджелес»?

    «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 15 января 2020 года

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»
    Седрик Пакетт
    В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч состоится 15 января на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес».
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    Хоккей. НХЛ 15 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Тампа-Бэй»

    Команда, находящаяся в штате Флорида, имеет на своем счету 58 очков, благодаря чему сейчас она располагается на второй позиции в таблице Атлантического дивизиона.

    С 24 декабря по 12 января «Тампа-Бэй» победила в десяти матчах подряд, решив все исходы в свою пользу в основное время. Дома «молнии» одолели «Флориду» (6:1), «Монреаль» (5:4) и «Детройт» (2:1).

    Затем в гостях подопечные Джона Купера одержали верх над «Баффало» (6:4), «Монреалем» (2:1), «Оттавой» (5:3) и «Каролиной» (3:1).

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    Чуть позже клуб из штата Флорида разнес «Ванкувер» (9:2), а также разобрался с «Аризоной» (4:0) и «Филадельфией» (1:0). Но эта успешная серия была прервана выездным поражением от «Нью-Джерси» (1:3).

    «Лос-Анджелес»

    На данном этапе сезона команда из штата Калифорния находится на седьмом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, имея в своем активе 40 очков.

    2020 год коллектив Тодда Маклеллана начал с победы. 1 января в родных стенах «Лос-Анджелес» одержал верх над «Филадельфией» (5:3).

    После этого «монархи» потерпели три поражения кряду. Сперва команда была разгромлена «Нэшвиллом» (1:4), а затем она оказалась слабее «Коламбуса» (2:4) и «Далласа» (1:2).

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    10 января в Лас-Вегасе «Лос-Анджелес» крупно обыграл «золотых отбросов» (5:2). Но в следующем поединке «короны» вновь выступили неудачно, уступив «Каролине» (0:2).

    Прогноз

    На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 5,00, а на победу «Лос-Анджелеса» — 4,70.

    Наш прогноз на матч — «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,53. 0

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