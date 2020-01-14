«Филадельфия» — «Бостон». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 14 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Матч состоится 14 января на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Бостон».

«Филадельфия»

В общекомандном рейтинге Столичного дивизиона представитель штата Пенсильвания находится на пятой позиции с 52 баллами на счету.

В 2020 году «Филадельфия» успела принять участие в шести встречах регулярного чемпионата. Победу «Флайерз» завоевали лишь в одном поединке.

С 1 по 8 января подопечные Алена Виньо четырежды сыграли в гостях. В этих матчах «Хулиганы с Брод-стрит» уступили «Лос-Анджелесу» (3:5), «Вегасу» (4:5), «Аризоне» (2:6) и «Каролине» в овертайме (4:5).

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Затем на арене «Веллс Фарго Центр» хозяева одержали верх над «Вашингтоном» (3:2), после чего дома «Филадельфия» не справилась с «Тампой-Бэй» (0:1).

«Бостон»

Коллектив из штата Массачусетс сейчас имеет в своем активе 65 очков. Эти баллы команда заработала за 46 матчей, благодаря чему она находится на первом месте в Атлантическом дивизионе.

В недавних шести поединках черно-золотые уступили трижды. В последней встрече декабря «Бостон» по буллитам проиграл «Нью-Джерси» (2:2, 1:2).

Январь для подопечных Борюса Кэссиди начался с поражений от «Коламбуса» в дополнительное время (1:2) и от «Эдмонтона» (1:4). После этого «медведи» начали побеждать.

8 января на выезде «Бостон» разгромил «Нэшвилл» (6:2), а через пару дней команда Кэссиди одержала верх над «Виннипегом» (5:4). В последнем матче «спицы» в добавочном периоде одолели «Айлендерс» (3:2).

Прогноз

На победу «Филадельфии» букмекеры предлагают поставить за 2,85, ничья оценивается в 4,10, а победа «Бостона» — в 2,20.

В гостях «медведи» постараются сыграть первым номером пользуясь проблемами «Флайерз» в обороне. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Бостона» больше 2,5 с коэффициентом 1,60. 0