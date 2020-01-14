ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордНадежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса «Питтсбург»НХЛ. Два очка Малкина, результативные передачи Гусева, Дадонова и Тренина «Арсенал»АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм», «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу», «Арсенал» потерял очки
  • 10:04
    • Клуб АПЛ проявляет интерес к игроку «Спартака»
  • 01:01
    • ПСЖ упустил победу над «Монако»
  • 00:44
    • «Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А
  • 00:17
    • Суарес выбыл из строя на четыре месяца
  • 23:46
    • «Реал» по пенальти одолел «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
  • 21:29
    • «Ман Сити» забил шесть мячей «Астон Вилле», Агуэро оформил хет-трик
  • 20:20
    • ЦСКА уступил по буллитам «Автомобилисту»
    Все новости спорта

    Будет ли голевым матч на «Барыс Арене»?

    «Барыс» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 14 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз на «Барыс» — «Салават Юлаев»
    Максим Мусоров
    В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 14 января на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Салават Юлаев».
    ×
    Хоккей. КХЛ 14 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.90
  • Играть!
    •

    «Барыс»

    На данном этапе регулярки команда из Нур-Султана располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 61 баллом на своем счету.

    29 и 30 декабря подопечные Андрея Скабелки выиграли в двух домашних поединках. Сперва «Барыс» одолел «Автомобилист» (4:2), а затем он одержал верх над «Куньлунем РС» (2:1).

    Январь для казахстанцев начался с выездного поражения от «Динамо» Рига (0:1). Чуть позже эта команда в гостях одолела «Авангард» (3:2) и разгромила «Нефтехимик» (5:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    11 января на своей арене «Барыс» получил ответку от «Авангарда» (0:3). Но в последнем матче коллектив Скабелки в овертайме переиграл «Локомотив» (4:3).

    «Салават Юлаев»

    Сейчас представители Уфы находятся на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В ходе 46 поединков команда заработала 52 очка.

    2020 года начался для «Салавата Юлаева» удачно. 6 января у себя дома он принимал ЦСКА. В этой встрече хозяева одержали верх над «армейцами» со счетом 4:2.

    Но уже через пару дней на «Уфа-Арене» подопечные Николая Цулыгина в дополнительное время не справились с «Локомотивом» (1:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    10 января «юлаевцы» в результативном поединке потерпели поражение от «Динамо» Москва (3:4), после чего «Салават Юлаев» разгромил рижское «Динамо» (5:0).

    Прогноз

    Победа «Барыса» в этой встрече оценивается в 2,26, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,80, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,85.

    Между собой эти команды чаще всего играют осторожно. В грядущем поединке соперники также не захотят терять очки. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,77. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Парма — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Перуджа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Кремонезе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Рочдейл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.73
  • Экспресс дня 14 января
  • Завтра в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Транмир Роверс — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 23:05
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лукаку забил свой 14-й гол в Серии А
  • «Интер» и «Наполи» в начале новой эры
    • 23:18 07/01/2020     Маркус Рашфорд
  • Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса
    • Вчера в 23:37
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Барыс» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 14 января 2020 года. Прогноз на «Барыс» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
    Тоже интересно
    Роберто Фирмино Футбол Красный поезд не остановить. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в Лондоне«Красные» одержали 20 побед в 21 сыгранном матче Вчера в 14:080
  • 11:18
    • СМИ: Хеведес перейдет в «Кельн»
  • 10:48
    • Хави назвал причины отказа «Барселоне»
  • 10:34
    • Малкин: Наконец-то обошел Ягра
    «Монреаль» Хоккей НХЛ. Шайба Ковальчука, шатаут Василевского и два очка БарбашеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 января Вчера в 09:000
  • Экспресс дня

  • Лидеры одержат дружные победы?
  • 2.73
    •
  • 11:01
    • Кузнецова проиграла Линетт в первом круге турнира в Хобарте
  • 10:20
    • Александрова вошла в топ-30 рейтинга WTA
  • 08:58
    • «Милан» заинтересован в подписании защитника «Баварии»
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы«Канониры» проворонили наибольшее количество суперзвезд 11/01/2020 в 22:410
  • 07:23
    • «Торонто» уступил «Сан-Антонио», «Денвер» одолел «Клипперс»
  • 07:03
    • Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде
  • 08:46
    • Морено: «Монако» может обыграть любую команду
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие