«Барыс» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 14 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 14 января на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Салават Юлаев».

«Барыс»

На данном этапе регулярки команда из Нур-Султана располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 61 баллом на своем счету.

29 и 30 декабря подопечные Андрея Скабелки выиграли в двух домашних поединках. Сперва «Барыс» одолел «Автомобилист» (4:2), а затем он одержал верх над «Куньлунем РС» (2:1).

Январь для казахстанцев начался с выездного поражения от «Динамо» Рига (0:1). Чуть позже эта команда в гостях одолела «Авангард» (3:2) и разгромила «Нефтехимик» (5:1).

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11 января на своей арене «Барыс» получил ответку от «Авангарда» (0:3). Но в последнем матче коллектив Скабелки в овертайме переиграл «Локомотив» (4:3).

«Салават Юлаев»

Сейчас представители Уфы находятся на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В ходе 46 поединков команда заработала 52 очка.

2020 года начался для «Салавата Юлаева» удачно. 6 января у себя дома он принимал ЦСКА. В этой встрече хозяева одержали верх над «армейцами» со счетом 4:2.

Но уже через пару дней на «Уфа-Арене» подопечные Николая Цулыгина в дополнительное время не справились с «Локомотивом» (1:2).

10 января «юлаевцы» в результативном поединке потерпели поражение от «Динамо» Москва (3:4), после чего «Салават Юлаев» разгромил рижское «Динамо» (5:0).

Прогноз

Победа «Барыса» в этой встрече оценивается в 2,26, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,80, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,85.

Между собой эти команды чаще всего играют осторожно. В грядущем поединке соперники также не захотят терять очки. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,77. 0