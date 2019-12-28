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    Сколько раз «Рейнджерс» забьют «Каролине»?

    «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч НХЛ 28 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Каролина»
    Джейкоб Труба
    В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Каролину». Матч состоится 28 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Каролина».

    «Рейнджерс»

    За 36 матчей регулярного первенства клубу из Нью-Йорка удалось заработать 38 баллов. Пока это позволяет команде занимать лишь седьмую позицию в общекомандном зачете Столичного дивизиона.

    В последних 7 поединках «Рейнджерс» сумели победить всего дважды. А проигранные встречи заканчивались для «синерубашечников» с крупной разницей в счете.

    После поражения от «Лос-Анджелеса» 11 декабря (1:3) подопечные Дэвида Куинна одолели «Сан-Хосе» (6:3). Но затем по буллитам клуб из Нью-Йорка уступил «Анахайму» (3:3, 1:2).

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    В следующих двух поединках «Рейнджерс» был слабее «Нэшвилла» (5:2) и «Торонто» (6:3), а чуть позже «синерубашечники» разгромили «Анахайм» (5:1). Матч 24 декабря коллектив Куинна провалил, не справившись с «Филадельфией» (1:5).

    «Каролина»

    В 37 встречах в рамках НХЛ коллектив из города Роли набрал себе в копилку 46 очков. Сейчас эта команда занимает пятую позицию в таблице Столичного дивизиона.

    Совсем недавно подопечные Рода Бриндамора провели два небольших отрезка из трех поединков без поражений. С 6 по 11 декабря «Каролина» одолела «Сан-Хосе» по буллитам (2:2, 1:0), а также победила «Миннесоту» (6:2) и «Эдмонтон» (6:3).

    Подобную серию «Кейнс» повторили после поражения в овертайме от «Ванкувера» (0:1). Тогда коллектив из Роли переиграл «Калгари» (4:0), «Виннипег» (6:3) и «Колорадо» (3:1).

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    22 декабря в родных стенах «Каролина» потерпела поражение от «Флориды» (4:2), а на следующий день подопечные Рода Бриндамора оказались слабее «Торонто» (6:8).

    Прогноз

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 3,20, а ничья — в 4,30. На победу «Каролины» букмекеры дают коэффициент 1,96.

    Несмотря на то что «Кейнс» являются фаворитом противостояния, клуб из Нью-Йорка может преподнести сюрприз своему оппоненту. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2,5 с коэффициентом 1,90. 0

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    «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч НХЛ 28 декабря 2019 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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