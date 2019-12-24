«Бостон» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 24 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 24 декабря на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Вашингтон».

«Бостон»

Сейчас клуб из штата Массачусетс находится на втором месте в рейтинге Востока и лидирует в таблице Атлантического дивизиона. В 37 матчах команда заработала 51 балл.

В последних девяти встречах в регулярном первенстве черно-золотые выиграли лишь раз, провалив остальные поединки.

Все началось с поражения в овертайме от «Чикаго» (3:4). После него «Бостон» уступил «Колорадо» (1:4), «Оттаве» (2:5), «Вашингтону» (2:3) и «Тампе-Бэй» (2:3). 15 декабря «медведи» одолели «Флориду» (2:4).

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Затем в дополнительное время коллектив Брюса Кэссиди проиграл «Лос-Анджелесу» (3:4), по буллитам был бит «Айлендерс» (2:2, 1:2), а также в добавочном периоде не справился с «Нэшвиллом» (3:4).

«Вашингтон»

Коллектив из округа Колумбия находится на 1 месте в Столичном дивизионе и Восточной конференции с 57 баллами, завоеванными в 37 поединках.

Не так давно подопечные Тодда Рирдена провели серию из шести кряду побед. Сперва «Вашингтон» дома одолел «Флориду» (4:3) и «Тампу-Бэй» в овертайме (4:3).

А затем «Кэпс» были сильнее «Детройта» (5:2), «Сан-Хосе» (5:2), «Лос-Анджелеса» (3:1) и «Анахайма» (3:2). Неудачей в родных стенах обернулась встреча с «Коламбусом» (2:5), после чего столичный клуб победил «Бостон» (3:2) и «Тампу-Бэй» (2:5).

17 декабря «Вашингтон» снова не справился с «Коламбусом» (0:3), но в последних матчах «Кэпс» переиграли «Нью-Джерси» (6:3) и «Тампу-Бэй» (3:1).

Прогноз

На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,30, ничья оценивается в 4,10, а победа «Вашингтона» — в 2,70.

Безусловно, «медведи» дома будут бороться за положительный результат, но их последние игры показывают, что команда находится не в лучшей форме. Наш прогноз на матч — победа «Вашингтона» или ничья с коэффициентом 1,60. 0