«Сент-Луис» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 1 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 1 декабря на арене «Энтерпрайз». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Питтсбург».

«Сент-Луис»

Клуб из штата Миссури в нынешнем сезоне сыграл в 27 встречах. Набрав 38 очков, команда расположилась на первой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона.

20 ноября «ноты» в родных стенах переиграли «Тампу-Бэй» (3:1). Эта победа позволила коллективу Крейга Беруби прервать трехматчевую серию неудач.

Через два дня «Сент-Луис» разгромил «Калгари» (5:0), после чего эта команда потерпела поражение от «Нэшвилла» в основное время (2:4), а также уступила «Предс» по буллитам (2:2, 1:2).

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Чуть позже на «Амали Арене» гости еще раз в сезоне одолели «Тампу-Бэй» (4:3), а затем «Сент-Луис» взял верх над «Далласом» (3:1).

«Питтсбург»

Сейчас коллектив из штата Пенсильвания имеет в своей копилке 32 очка, которые ему удалось добыть в 26 поединках. Это позволяет команде идти четвертой в таблице Столичного дивизиона.

После разгромной домашней победы над «Торонто» (6:1) подопечные Майка Салливана дважды в дополнительное время уступили «Айлендерс» (4:5; 3:4).

Но затем «Питтсбург» уверенно разобрался с «Нью-Джерси» (4:1), взял верх в овертайме над «Калгари» (3:2), а также был сильнее «Ванкувера» в напряженном, результативном поединке, который закончился со счетом 8:6.

А в последней на данный момент встрече «Пенс» на выезде сразились с «Коламбусом». На «Нэшнуайд Арене» гости проиграли оппонентам — 2:5.

Прогноз

На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 4,20, а на победу «Питтсбурга» — 2,70.

От поединка этих команд зрители ожидают множества моментов и голов. В родных стенах «ноты» постараются обыграть соперников. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0