ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериЭмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала» Официальный мяч Лиги Европы УЕФАГлавные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы Александр ОвечкинНХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова, Орлова и Ничушкина, два очка Барбашева
  • 09:59
    • Овечкин вошел в топ-3 в истории НХЛ по двум показателям
  • 09:47
    • Гвардиола готов продлить контракт с «Ман Сити»
  • 08:58
    • «Даллас» справился с «Финиксом», «Индиана» дожала «Атланту»
  • 08:44
    • Хачанов начал сотрудничество со шведским тренером
  • 08:28
    • «Лестер» готов отпустить Роджерса в «Арсенал» за компенсацию
  • 08:15
    • Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым
  • 00:19
    • Cлуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
    Все новости спорта

    Окажутся ли «ноты» сильнее «пингвинов»?

    «Сент-Луис» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 1 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Питтсбург»
    Роберт Томас
    В очередной игре НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 1 декабря на арене «Энтерпрайз». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Питтсбург».
    ×
    Хоккей. НХЛ 01 Декабря 2019 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.85
  • Играть!
    •

    «Сент-Луис»

    Клуб из штата Миссури в нынешнем сезоне сыграл в 27 встречах. Набрав 38 очков, команда расположилась на первой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    20 ноября «ноты» в родных стенах переиграли «Тампу-Бэй» (3:1). Эта победа позволила коллективу Крейга Беруби прервать трехматчевую серию неудач.

    Через два дня «Сент-Луис» разгромил «Калгари» (5:0), после чего эта команда потерпела поражение от «Нэшвилла» в основное время (2:4), а также уступила «Предс» по буллитам (2:2, 1:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Чуть позже на «Амали Арене» гости еще раз в сезоне одолели «Тампу-Бэй» (4:3), а затем «Сент-Луис» взял верх над «Далласом» (3:1).

    «Питтсбург»

    Сейчас коллектив из штата Пенсильвания имеет в своей копилке 32 очка, которые ему удалось добыть в 26 поединках. Это позволяет команде идти четвертой в таблице Столичного дивизиона.

    После разгромной домашней победы над «Торонто» (6:1) подопечные Майка Салливана дважды в дополнительное время уступили «Айлендерс» (4:5; 3:4).

    Но затем «Питтсбург» уверенно разобрался с «Нью-Джерси» (4:1), взял верх в овертайме над «Калгари» (3:2), а также был сильнее «Ванкувера» в напряженном, результативном поединке, который закончился со счетом 8:6.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    А в последней на данный момент встрече «Пенс» на выезде сразились с «Коламбусом». На «Нэшнуайд Арене» гости проиграли оппонентам — 2:5.

    Прогноз

    На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 4,20, а на победу «Питтсбурга» — 2,70.

    От поединка этих команд зрители ожидают множества моментов и голов. В родных стенах «ноты» постараются обыграть соперников. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Падерборн — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.78
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бернли — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Ари
  • «Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лице
    • 22:40 28/11/2019     Жозе Моуринью
  • Моуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
    • 14:00 27/11/2019     Федор Чалов забил гол, но этого не хватило
  • В Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем»
    • Вчера в 02:25
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Сент-Луис» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 1 декабря 2019 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Атлетико» против «Барселоны»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Испании 01:020
  • 00:53
    • ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
  • 00:32
    • «Шальке» на своем поле дожал «Унион Берлин»
  • 00:08
    • «Бостон» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ
    Федор Чалов забил гол, но этого не хватило Футбол В Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем»Реакция спортивных СМИ на окончательный вылет ЦСКА из Лиги Европы Вчера в 02:250
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Арсенал» одержать долгожданную победу?
  • 2.83
    •
  • 23:57
    • «Витесс» Слуцкого в пятый раз подряд проиграл в чемпионате Нидерландов
  • 23:34
    • Зидан: Винисиус останется в «Реале»
  • 22:50
    • «Бруклин» выиграл у «Бостона» в матче НБА
    Ари Футбол «Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лицеПресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Базель» 28/11/2019 в 22:400
  • 22:21
    • «Зенит» потерпел шестое поражение подряд в Евролиге
  • 21:34
    • «Сочи» прервал победную серию «Ак Барса»
  • 21:29
    • «Оренбург» готов перенести матч с «Сочи» на следующий год
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие