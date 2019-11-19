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    Сумеет ли «Барыс» впервые с октября победить дома?

    «Барыс» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Барыс» — «Автомобилист»
    Игрок «Барыса»
    В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 19 ноября на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Автомобилист».

    «Барыс»

    За 26 поединков регулярки клуб, представляющий Казахстан, сумел заработать 33 очка, что позволяет ему находиться на 4 строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

    Но с 22 октября команда из Нур-Султана выиграла лишь раз. После победы по буллитам над «Динамо» Минск (1:1, 2:3) «Барыс» в овертайме уступил «Локомотиву» (3:2).

    Затем подопечные Скабелки потерпели поражение от «Ак Барса» (3:2) и «Металлурга» Мг (1:2). А 31 октября в дополнительное время казахстанцы оказались слабее «Автомобилиста» (3:4).

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    Чуть позже «Барыс» проиграл ЦСКА (0:3), но 12 ноября команда в добавочном периоде разобралась с «Северсталью» (1:2). А несколькими днями позже клуб из Нур-Султана уступил «Динамо» Москва в овертайме (3:2).

    «Автомобилист»

    В 26 матчах чемпионата команда из Екатеринбурга внесла в свой актив 30 баллов, в результате чего она занимает 9 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    С 10 по 29 октября «авто» проиграло в семи поединках кряду. Сперва в овертайме коллектив Андрея Мартемьянова оказался слабее СКА (2:1), а затем екатеринбуржцы уступили «Динамо» Москва (6:3) и «Ак Барсу» (3:1).

    Чуть позже «Автомобилист» потерпел поражение от «Авангарда» (1:3), «Ак Барса» (1:6), «Металлурга» Мг (0:3) и «Сибири» (3:0). Но 31 октября команда наконец-то вновь победила. В Нур-Султане гости в дополнительное время разобрались с «Барысом» (3:4).

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    После этого подопечные Мартемьянова смогли обыграть «Трактор» (3:5), «Сочи» (5:1) и еще раз «Трактор» (2:4).

    Прогноз

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,31, на ничью — 3,85, а на победу «Автомобилиста» — 2,80.

    Серия неудач «Барыса» уже затянулась, но на глазах у родных болельщиков команда попытается это исправить. Наш прогноз на матч — «Барыс» не проиграет и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,70. 0

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    «Барыс» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2019 года. Прогноз на «Барыс» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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