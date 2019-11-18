«Вегас» — «Калгари». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч НХЛ 18 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вегас» будет принимать «Калгари». Матч состоится 18 ноября на «Т-Мобайл Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Калгари».

«Вегас»

На данный момент клуб из южного пригорода Лас-Вегаса занимает 5 место в таблице Тихоокеанского дивизиона, отставая от «Калгари» на 2 балла.

Но последние матчи коллектива из штата Невада не обнадеживают болельщиков, поскольку «золотые отбросы» начали часто терять очки.

После двух поражений в овертайме от «Монреаля» (4:5) и «Виннипега» (3:4) «Вегас» на выезде одолел «Коламбус» (1:2), а затем клуб вновь проиграл в четырех следующих поединках.

Все прогнозы на НХЛ

Подопечные Жерара Галлана оказались слабее «Торонто» в дополнительное время (2:1), а также слабее «Вашингтона» (5:2), «Детройта» (3:2) и «Чикаго» (3:5).

«Калгари»

Сейчас канадская команда из провинции Альберта располагается на 4 месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 23 баллами на счету.

К сожалению для поклонников этого клуба, «огоньки» пока не могут порадовать стабильными результатами. В начале ноября «Калгари» в овертайме победил «Нэшвилл» (5:6), а затем этот коллектив взял верх над «Коламбусом» (0:3).

А 4 ноября на «Капитал Уан Арене» гости потерпели поражение от «Вашингтона» (4:2). После этого подопечные Билла Питерса в добавочном периоде оказались сильнее «Аризоны» (4:3).

Чуть позже «Калгари» сумел заработать очки во встрече с «Нью-Джерси» (5:2), а потом «огоньки» в дополнительное время уступили «Сент-Луису» (2:3) и «Далласу» (1:3).

Прогноз

На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,20, а на победу «Калгари» — 2,75.

18 ноября в Лас-Вегасе сойдутся две забивные команды, которые в очном поединке сразятся за 4 место в Тихоокеанском дивизионе. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,62. 0