ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Краснодар»Лучший камбэк осени. «Ростов» упустил победу в Краснодаре, но остался вторым Эрнесто Вальверде«Барселона» все еще сражается с призраками «Энфилда» Кайл УокерТрудовая победа. Уокер и Агуэро потопили храбрый «Саутгемптон»
  • 09:56
    • Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 09:42
    • Овечкин стал рекордсменом по количеству матчей за «Вашингтон»
  • 09:29
    • «Лейкерс» победили «Сан-Антонио», трипл-даблы Леброна и Дончича
  • 09:14
    • «Эвертон»: Гомешу потребуется операция
  • 08:56
    • Два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
  • 08:43
    • «Чикаго» в овертайме вырвал победу у «Анахайма»
  • 08:30
    • «Брешия» уволила главного тренера
    Все новости спорта

    Схватка «медведей» с «пингвинами» будет зрелищной

    «Бостон» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 5 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Бостон» — «Питтсбург»
    Брэд Маршанд
    В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 5 ноября на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Питтсбург».

    «Бостон»

    Коллектив из штата Массачусетс успел сыграть в 13 поединках регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 22 балла и занять 2 место в таблице Восточной конференции.

    18 октября «медведи» в серии буллитов проиграли «Тампе-Бэй» (3:4), а через пару дней команда в овертайме уступила «Торонто» (4:3). Но с того момента «Бостон» больше не терял очки.

    В родных стенах подопечные Брюса Кэссиди взяли реванш у «листьев» (4:2), а чуть позже черно-золотые одолели «Сент-Луис» (3:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    Затем «Бостон» победил «Рейнджерс» (4:7), а в следующем матче команда из штата Массачусетс разгромила «Сан-Хосе» (5:1). 3 ноября на арене «ТД Гарден» хозяева взяли верх над «Оттавой» (5:2).

    «Питтсбург»

    Клуб из штата Пенсильвания принял участие в 14 поединках в нынешнем сезоне НХЛ. В этих встречах команда заработала 17 очков и заняла 7 строчку в таблице Востока и 4 позицию в Столичном дивизионе.

    19 октября на своей арене «Питтсбург» уверенно разобрался с «Далласом» (4:2). Но после той победы подопечные Майка Салливана проиграли в трех матчах.

    «Пенс» потерпели поражение от «Вегаса» (0:3), от «Флориды» (4:2), а также от «Тампы-Бэй» (3:2).

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    27 октября «Питтсбург» еще раз обыграл «Даллас» (0:3), а затем у себя дома разгромил «Филадельфию» (7:1). Последний на данный момент матч команда провела неудачно, уступив в овертайме «Эдмонтону» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,99, на ничью — 4,40, а на победу «Питтсбурга»— 3,10.

    На арене «ТД Гарден» зрители увидят противостояние двух сильных оппонентов, желающих оказаться как можно выше в общем зачете Восточной конференции. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Урал — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.80
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Северсталь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Витязь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.49
  • Прогноз на матч СПАЛ — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сток Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Зенит — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барселона — Славия
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Валенсия — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дивок Ориги
  • Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар
    • 15:02 31/10/2019     Жозе Моуринью
  • Если Моуринью возглавит «Арсенал». Победители и проигравшие
    • 00:28 02/11/2019     ЦСКА — «Уфа»
  • Бийол-гол. ЦСКА наказал «Уфу» за расточительность
    • 00:04 31/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Бостон» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 5 ноября 2019 года. Прогноз на «Бостон» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    Игроки «Валенсии» Футбол Примера. Волевая победа «Валенсии», поражение «Барселоны», ничья «Реала» и «Бетиса»Подробности матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу 01:230
  • 08:15
    • Аллегри — главный кандидат на пост главного тренера «Баварии»
  • 23:11
    • «Бавария» объявила об отставке Ковача с поста главного тренера
  • 00:47
    • «Лацио» вырвал победу у «Милана»
    «Борнмут» — «МЮ» Футбол АПЛ. «МЮ» проиграл «Борнмуту», «Ливерпуль» и «МанСити» с трудом вырвали победыОбзор матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:020
  • Экспресс дня

  • Что принесут последние матчи первого круга РПЛ?
  • 2.80
    •
  • 01:13
    • «Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду»
  • 01:05
    • «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену»
  • 00:28
    • Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира в «Формуле-1»
    «Ливерпуль» в очередной раз проявил победный характер Футбол «Ливерпуль» идет по стопам «МЮ» 1999 годаРеакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» Вчера в 04:370
  • 18:31
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 21:37
    • «Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном»
  • 21:14
    • Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: До слез обидно
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие