«Бостон» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 5 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 5 ноября на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Питтсбург».

«Бостон»

Коллектив из штата Массачусетс успел сыграть в 13 поединках регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 22 балла и занять 2 место в таблице Восточной конференции.

18 октября «медведи» в серии буллитов проиграли «Тампе-Бэй» (3:4), а через пару дней команда в овертайме уступила «Торонто» (4:3). Но с того момента «Бостон» больше не терял очки.

В родных стенах подопечные Брюса Кэссиди взяли реванш у «листьев» (4:2), а чуть позже черно-золотые одолели «Сент-Луис» (3:0).

Все прогнозы на НХЛ

Затем «Бостон» победил «Рейнджерс» (4:7), а в следующем матче команда из штата Массачусетс разгромила «Сан-Хосе» (5:1). 3 ноября на арене «ТД Гарден» хозяева взяли верх над «Оттавой» (5:2).

«Питтсбург»

Клуб из штата Пенсильвания принял участие в 14 поединках в нынешнем сезоне НХЛ. В этих встречах команда заработала 17 очков и заняла 7 строчку в таблице Востока и 4 позицию в Столичном дивизионе.

19 октября на своей арене «Питтсбург» уверенно разобрался с «Далласом» (4:2). Но после той победы подопечные Майка Салливана проиграли в трех матчах.

«Пенс» потерпели поражение от «Вегаса» (0:3), от «Флориды» (4:2), а также от «Тампы-Бэй» (3:2).

27 октября «Питтсбург» еще раз обыграл «Даллас» (0:3), а затем у себя дома разгромил «Филадельфию» (7:1). Последний на данный момент матч команда провела неудачно, уступив в овертайме «Эдмонтону» (1:2).

Прогноз

На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,99, на ничью — 4,40, а на победу «Питтсбурга»— 3,10.

На арене «ТД Гарден» зрители увидят противостояние двух сильных оппонентов, желающих оказаться как можно выше в общем зачете Восточной конференции. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,65. 0