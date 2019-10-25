«Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч НХЛ 25 октября 2019 года

«Рейнджерс»
После семи игр в регулярном первенстве команда из Нью-Йорка скатилась на 15 место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав всего 5 очков.
Последняя победа в НХЛ была добыта «синерубашечниками» 6 октября. Тогда в Канаде гости встречи одолели «Оттаву» (1:4). Но спустя несколько дней клуб настигла черная полоса.
На своей арене «Рейнджерс» крупно уступил «Эдмонтону» (1:4), затем подопечные Дэвида Куинна были разгромлены «Нью-Джерси» (5:2) и «Вашингтоном» (5:2).
20 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» «синерубашечники» потерпели поражение от «Ванкувера», а чуть позже команда проиграла «Аризоне» в овертайме (2:3).
«Баффало»
Приняв участие в 10 поединках регулярного первенства, клуб из штата Нью-Йорк набрал 17 очков, благодаря чему он сейчас является лидером Восточной конференции.
Первое поражение в сезоне «Сэбс» потерпели от «Коламбуса» в овертайме (4:3). Но после этого подопечные Ральфа Крюгера победили в трех матчах кряду.
10 октября «Баффало» одолел «Монреаль» в дополнительное время (5:4), затем по буллитам взял верх над «Флоридой» (2:2, 2:0), а также разгромил «Даллас» (4:0). Чуть позже «мечи» на выезде уступили «Анахайму» (5:2).
Оправившись от второй неудачи, «Баффало» победил «Лос-Анджелес» (0:3), а в следующих матчах команда дважды разобралась с «Сан-Хосе» (3:4) в основное время и (4:3) в овертайме.
Прогноз
На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 4,10, а на победу «Баффало» — 2,44.
Сейчас «синерубашечники» находятся не в лучшей форме. Этим должен воспользоваться «Баффало», чтобы сохранить первую строчку в турнирной таблице. Наш прогноз на матч — «Баффало» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,21. 0