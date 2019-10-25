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    Сохранит ли «Баффало» лидерство в таблице Востока?

    «Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч НХЛ 25 октября 2019 года

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Баффало»
    Джек Айкел
    В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Баффало». Матч состоится 25 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Баффало».

    «Рейнджерс»

    После семи игр в регулярном первенстве команда из Нью-Йорка скатилась на 15 место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав всего 5 очков.

    Последняя победа в НХЛ была добыта «синерубашечниками» 6 октября. Тогда в Канаде гости встречи одолели «Оттаву» (1:4). Но спустя несколько дней клуб настигла черная полоса.

    На своей арене «Рейнджерс» крупно уступил «Эдмонтону» (1:4), затем подопечные Дэвида Куинна были разгромлены «Нью-Джерси» (5:2) и «Вашингтоном» (5:2).

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    20 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» «синерубашечники» потерпели поражение от «Ванкувера», а чуть позже команда проиграла «Аризоне» в овертайме (2:3).

    «Баффало»

    Приняв участие в 10 поединках регулярного первенства, клуб из штата Нью-Йорк набрал 17 очков, благодаря чему он сейчас является лидером Восточной конференции.

    Первое поражение в сезоне «Сэбс» потерпели от «Коламбуса» в овертайме (4:3). Но после этого подопечные Ральфа Крюгера победили в трех матчах кряду.

    10 октября «Баффало» одолел «Монреаль» в дополнительное время (5:4), затем по буллитам взял верх над «Флоридой» (2:2, 2:0), а также разгромил «Даллас» (4:0). Чуть позже «мечи» на выезде уступили «Анахайму» (5:2).

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    Оправившись от второй неудачи, «Баффало» победил «Лос-Анджелес» (0:3), а в следующих матчах команда дважды разобралась с «Сан-Хосе» (3:4) в основное время и (4:3) в овертайме.

    Прогноз

    На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 4,10, а на победу «Баффало» — 2,44.

    Сейчас «синерубашечники» находятся не в лучшей форме. Этим должен воспользоваться «Баффало», чтобы сохранить первую строчку в турнирной таблице. Наш прогноз на матч — «Баффало» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,21. 0

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