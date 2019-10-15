«Витязь» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 15 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 15 октября на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Салават Юлаев».

«Витязь»

В нынешнем розыгрыше КХЛ коллектив из Подольска некоторое время был лидером Западной конференции. Но сейчас эта команда с 27 очками, набранными в 16 матчах, занимает лишь 3 строчку в рейтинге сильнейших.

С 6 сентября по 3 октября «богатыри» провели победную серию из 10 матчей кряду. Последним в данном отрезке пострадал ЦСКА, который в Москве проиграл гостям (1:2).

Но в следующем поединке «Витязь» потерпел поражение. В домашней встрече со «Спартаком» клуб из Подольска по буллитам оказался слабее соперников (1:1, 0:2). Но чуть позже подопечные Михаила Кравеца одолели «Динамо» из Риги (1:2).

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9 октября в матче в Нижнем Новгороде «богатыри» проиграли «Торпедо» (4:2), однако, после этого «Витязь» дома разобрался с «Динамо» Минск (3:0).

«Салават Юлаев»

На данный момент клуб из Уфы идет пятым в турнирной таблице Восточной конференции. За 17 поединков команда сумела набрать 20 очков.

В последних 5 встречах в регулярке подопечные Николая Цулыгина смогли победить дважды. 4 октября на «Уфа-Арене» «юлаевцы» взяли верх над «Северсталью» (3:1).

Затем «Салават Юлаев» всухую проиграл «Металлургу» Мг дома (0:3), а также потерпел поражение от «Барыса» (1:2).

Несколькими днями позже уфимцы в серии послематчевых бросков одолели «Торпедо» в Нижнем Новгороде (1:1, 0:2), но в следующем матче команда по буллитам уступила «Йокериту» (2:2, 3:2).

Прогноз

На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,31, на ничью — 3,80, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,80.

На своей арене хозяева попытаются добиться нужного для себя результата. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Витязя» больше 2 с коэффициентом 1,74. 0