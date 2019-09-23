«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч КХЛ 23 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 23 сентября на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Йокерит».

«Локомотив»

Ярославский клуб пока никак не может продемонстрировать хорошие результаты. В нынешнем сезоне КХЛ команда в 7 матчах заработала всего 6 очков, уступив соперникам в 4 играх.

Первая победа в регулярке была добыта «железнодорожниками» 10 сентября в домашнем поединке против «Сочи» (2:1). А спустя 2 дня «Локо» крупно обыграл московское «Динамо» (5:2).

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Но после этого подопечные Крэйга Мактавиша потерпели разгромное поражение от ЦСКА (5:2).

В следующей встрече ярославский коллектив взял верх над рижским «Динамо» в Латвии, однако, в матче на своей арене против «Витязя» хозяева, имея преимущество в 2 шайбы, в итоге проиграли гостям из Подольска (3:2).

«Йокерит»

На счету представителей Финляндии также 7 матчей в рамках регулярного сезона. С 5 очками в активе этот клуб занимает 11 строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Потерпев 2 поражения подряд от «Авангард» (1:3) и «Ак Барса» (2:5) на старте турнира, «джокеры» смогли порадовать болельщиков двумя крупными победами.

В домашней встрече 7 сентября «Йокерит» растоптал рижское «Динамо» (7:2), а несколькими днями позже переиграл «Северсталь» на выезде (1:4).

Но после этого подопечные Марьямяки в овертайме оказались слабее «Торпедо» (6:5), а затем они уступили питерскому СКА (3:2).

В гостях у минского «Динамо» «Йокерит» потерпел крупное поражение (5:0).

Прогноз

Победа «Локомотива» в данном противостоянии оценивается котировкой 2,41, на ничью они дают коэффициент 3,95, а на успех «Йокерита» в основное время — 2,60.

Наш прогноз на — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1,96. 0