«Северсталь» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 11 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Северсталь» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 11 сентября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Йокерит».

«Северсталь»

В четырех матчах регулярного сезона КХЛ «стальные» победили лишь один раз и с 3 очками в активе заняли 8 строчку Западной конференции.

Первая встреча в турнире выдалась очень напряженной. В Екатеринбурге гости оказали «Автомобилисту» достойное сопротивление, но, упустив преимущество в две шайбы, команда проиграла в овертайме (3:2).

Затем подопечные Андрей Разин не справились с давлением «Металлурга» Мг, уступив хозяевам (4:2).

Первая победа в сезоне была зафиксирована в Балашихе, где «Северсталь» разгромила «Авангард» (1:5). Но уже в следующем матче «стальные» пропустили четыре безответных гола от ЦСКА (0:4).

«Йокерит»

В отличие от «Северстали», команда из Финляндии сыграла 3 матча в новом сезоне. Поэтому сейчас в активе у «джокеров» 2 очка и 9 позиция в Западной конференции.

Начал свои выступления в КХЛ «Йокерит» с домашнего поражения от «Авангарда» (1:3). Затем в городе Хельсинки подопечные Лаури Марьямяки без шансов проиграли «Ак Барсу» (2:5).

Но в последней встрече 7 сентября команда на «Хартвалл Арене» разгромила представителей Латвии.

Хозяева отгрузили 7 шайб в ворота рижского «Динамо», а сам поединок закончился со счетом 7:2.

Прогноз

На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,00, на ничью — 4,50, а на победу «Йокерита» — 1,73.

Наш прогноз на матч — победа «Йокерита» в основное время с коэффициентом 1,73. 0