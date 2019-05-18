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    От Швеции и Швейцарии можно ждать результативный поединок

    Швеция — Швейцария. Прогноз (к. 2.19) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 18 мая 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Швейцарии Прогнозы на сборную Швеции
    Прогноз на Швеция — Швейцария
    Сборная Швеции
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 18 мая 2019 года сборная Швеции сыграет со сборной Швейцарии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Швеция — Швейцария.

    Швеция

    В прошлом матче Швеция уничтожила Австрию (9:1), одержав третью победу подряд, и третью в четырех матчах. Лишь в стартовом матче шведы проиграли Чехии (2:5), а затем уничтожили Италию (8:0) и Норвегию (9:1).

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    Лучшим бомбардиром Швеции и всего турнира является нападающий «Торонто» Вилльям Нюландер, который уже набрал 10 (3+7) очков. Лучший снайпер — Патрик Хорнквист, у которого пять голов и семь очков. Топ-защитник Оливер Экман-Ларссон набрал три очка в четырех играх, а первый номер сборной — ветеран-голкипер Хенрик Лундквист.

    В трех последних матчах с аутсайдерами группы Швеция забросила 26 шайб, пропустив лишь дважды. Однако в игре с единственным серьезным соперником уступила. Впечатления от игры шведов пока неоднозначные, но очевидно одно — это один из главных претендентов на победу.

    Швейцария

    В прошлом матче Швейцария разобралась с Норвегией (4:1), одержав четвертую победу в четырех матчах. Впрочем, играли швейцарцы с аутсайдерами, тогда как впереди главное испытание — матчи со Швецией, Россией и Чехией.

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    Сборную Швейцарии на данном турнире тянут представители НХЛ — защитники Роман Йоси и Янник Вебер, нападающие Кевин Фиала, Нико Хишер и Винсент Праплан. Три последних как раз составляют ударную тройку атаки, и являются лучшими бомбардирами сборной.

    Швейцария в четырех играх забросила 21 шайбу, пропустив лишь две. Вместе с Германией и Россией подопечные Патрика Фишера входят в тройку сборных, идущих без поражений. Команда играет в быстрый, активный хоккей, но настоящим мерилом уровня станут ближайшие встречи с лидерами.

    Прогноз

    В прошлом году обе сборные играли в финале чемпионата мира, и тогда швейцарцы сумели довести игру до серии буллитов. Обе команды обладают хорошим подбором игроков, и хотя шведы очевидные фавориты, швейцарцы могут создать немало проблем обороне Тре-Крунур — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,19. 0

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    Швеция — Швейцария. Прогноз (к. 2.19) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 18 мая 2019 года. Прогноз на Швеция — Швейцария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.19
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