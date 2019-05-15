Россия — Италия. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 15 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 15 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной Италии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Россия — Италия.

Россия

В третьем матче на чемпионате мира сборная России одержала третью подряд победу, обыграв Чехию (3:0). Эта также вторая сухая победа подряд, и она принесла подопечным Ильи Воробьева единоличное лидерство в группе «В».

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В матче с Чехией снова сыграл вратарь Андрей Василевский, оформив следом за Александром Георгиевым первый шатаут. По шайбе забросили Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев. Немного выпадали из игры Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, но лидеров «Вашингтона» подстраховали партнеры по команде.

Если в матчах против Норвегии и Австрии Россия показала свои феноменальные способности по игре в атаке, то с Чехией подопечные Ильи Воробьева блестяще сыграли в обороне, не позволив сопернику распечатать Василевского. И это вселяет оптимизм перед плей-офф.

Италия

В двух стартовых матчах на чемпионате мира Италия проиграла с общим счетом 0:17 Швейцарии и Швеции, так что главная задача итальянцев зацепиться за Австрию и Норвегию, чтобы побороться за сохранение прописки в топ-дивизионе. Кроме того, перед игрой с Россией итальянцы также сыграют с Латвией.

Выделить в составе сборной Италии особо некого. Разве что опытного защитника Алекса Тривеллато, нападающих Марко Инсама, Диего Костнера и Йоакима Рамозера. Ворота, скорее всего, будет защищать первый номер Андреас Бернард, который отдыхал в матче со шведами.

То, что Италия вышла в топ-дивизион, уже является чудом, ведь по своему уровню это даже не топ-команда первого дивизиона. Итальянцы не отличаются ни скоростью, ни индивидуальным мастерством, а 17 пропущенных шайб и ни одной заброшенной в стартовых матча лишь подтверждают это.

Прогноз

Главный вопрос — сколько шайб забросит Россия в ворота Италии, и на наш взгляд, это количество соответствует прогнозу на тотал больше 7,5 с коэффициентом 2,00. 0