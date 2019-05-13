Третья подряд. Сборная России разобралась с Чехией

Шайбы Сергея Андронова, Никиты Гусева и Никиты Зайцева, а также шатаут Андрея Василевского помогли сборной России взять верх над Чехией (3:0).

Перед матчем

Россия стартовала с двух легких побед над Норвегией (5:2) Австрией (5:0), но настоящим экзаменом должна была стать игра с Чехией, также взявшей две победы на старте. На игру с чехами первым номером команды снова оказался заявлен голкипер Андрей Василевский, тогда как Александр Георгиев, игравший с Австрией, вовсе выпал из заявки, а дублером в этой игре оказался Илья Сорокин.

Также стоит отметить, что Кирилл Капризов выпал из второй тройки с Овечкиным и Кузнецовым, уступив место Александру Барабанову. При этом сам Капризов все же остался в ростере 13-м нападающим.

Состав России: Василевский, Сергачев — Нестеров, Орлов — Зайцев, Хафизуллин — Гавриков, Задоров; Григоренко — Малкин — Дадонов, Овечкин — Кузнецов — Барабанов; Гусев — Анисимов — Кучеров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Капризов.

Что касается сборной Чехии, в ее составе также произошла смена вратаря — в состав вернулся Патрик Бартошак, отдыхавшей в матче с норвежцами, но остальные звенья атаки и обороны остались без изменений.

Игра

Соперники начали матч на встречных курсах, сразу же включив максимальные скорости. В первые минуты могли забить и россияне и чехи, но броскам немного не хватало точности. Зато едва темп матча немного спал, Россия подловила Чехию на смене — Дмитрий Орлов вкатил в зону по левому борту, отдав передачу в центр, где Сергей Андронов в касание прошил Патрика Бартошака — 1:0.

Забросив, подопечные Ильи Воробьева перешли на игру вторым номером, но контролировали соперника, не позволяя Чехии приблизиться к своим воротам за счет постоянного прессинга в средней зоне и у бортов в своей. В итоге, единственный шанс сравнять счет у Чехии был после удаления Евгения Малкина, но они им не воспользовались.

После перерыва Россия почти сразу могла удвоить преимущество, но после выхода Никиты Кучерова на ворота Бартошака, Патрика спас защитник, выбив шайбу с линии ворот. Вскоре подопечные Ильи Воробьева не реализовали большинство, затем удалился Сергей Андронов, но так или иначе, ритм в игре задавали россияне.

В итоге Никита Гусев и Никита Кучеров дважды за смену создали голевые моменты, и во второй раз результативно — Гусев с неудобной руки пробил чешского голкипера — 2:0. Вскоре подоспело еще одно большинство, в котором Михаил Сергачев так увлекся своими удачными действиями, что подарил шайбу выбежавшему с лавки штрафников Яну Коваржу. К счастью, Василевский выручил партнера по «Тампе-Бэй», также как в эпизоде с опасным броском Филипа Хытила.

Почти весь третий период Чехия провисела на воротах Андрея Василевского, и лишь изредка россияне переводили игру в чужую зону, стараясь подловить соперника на контратаках. В какой-то мере нашей команде даже повезло, когда после бросков Якуба Враны в большинстве и Томаса Зохорны в равных составах, шайба дважды принял на себя каркас ворот. Но в конце третьего периода Никита Зайцев голом в пустые ворота снял все вопросы о победителе — 3:0.

Итог

Сборная России одержала третью подряд победу на турнире, единолично возглавив турнирную таблицу группы «В». Более того, это вторая сухая победа подряд, и если в матчах с Норвегией и Австрией наша команда показала феноменальную игру в атаке, то с чехами продемонстрировала отличную игру в обороне.

Завтра у сборной России выходной, а следующий, четвертый по счету поединок на чемпионате мира, подопечные Ильи Воробьева сыграют 15 мая против Италии. Начало матча в 21:15 мск.

Россия - Чехия 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Андронов — (Орлов, Хафизуллин), 13:02 — 1:0; Гусев — (Кучеров), 32:35 — 2:0; Зайцев (п.в.), 59:04 — 3:0

Вратари: Василевский — Бартошак

Штраф: 10 — 8 0