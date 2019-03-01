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    «Локомотив» едет в Сочи за третьей победой в серии

    «Сочи» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 1 марта 2019 года

    КХЛ Локомотив Сочи
    Прогноз на «Сочи» — «Локомотив»
    Команда «Локомотив»
    В рамках плей-офф КХЛ 1 марта 2019 года ХК «Сочи» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Локомотив».
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    «Сочи»

    Во втором матче в Ярославле «Сочи» уже не были столь близки к успеху, как в первой игре с овертаймом — команда проиграла 0:3, и едет домой с двумя поражениями в пассиве. Теперь, чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд, нужно обязательно побеждать.

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    Во втором матче «Сочи» пришлось менять вратаря Константина Барулина уже после третьей пропущенной шайбы в начале второго периода. Дмитрий Шикин не подвел, шайб не пропустил, но при комфортном счете «Локомотив» события не форсировал. Отметим слабую игру лидеров атаки — Роберта Розена, Шона Коллинза и Эрика О’Дэлла.

    Если в первой игре «Сочи» сумел найти ключи к железобетонной обороне «Локомотива», в том числе забросив две шайбы в большинстве, что почти чудо, то во второй все стало на свои места — хозяева перемололи сочинцев.

    «Локомотив»

    «Локомотив» выполнил максимально возможную задачу, взяв две победы в двух матчах. При этом, как мы и прогнозировали, во второй игре ярославцы чувствовали себя уже более уверенно, не дав сопернику ни единого шанса.

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    Отличный матч провел вратарь Илья Коновалов, умудрившись стать автором голевой передачи, а также оформив шатаут в плей-офф, хотя соперник нанес по его воротам лишь 22 броска. Впрочем, другие лидеры, кроме защитников Стефана Кронвалля и Якуба Накладала, снова были не очень заметны. Зато гол+пас оформил защитник Рушан Рафиков, по шайбе на счету нападающих Даниила Апалькова и Григория Иванова.

    Во второй игре «Локомотив» сыграл в своем стиле — очень строго и без шансов для соперника в обороне, максимально эффективно в атаке. Заодно ярославцы реализовали одно большинство, а сами выстояли в меньшинстве, хотя возможностей у «Сочи» было немало.

    Прогноз

    После двух побед «Локомотив» может играть на выезде в свою любимую защитную игру, и пусть «Сочи» попробует что-то с этим поделать. Конечно, не исключен вариант с овертаймом, но мы все же рискнем с прогнозом на победу «Локомотива» с коэффициентом 2,392. 0

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    Прогноз на «Сочи» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.39
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