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    «Автомобилист» и «Трактор» сыграют с оглядкой на оборону

    «Автомобилист» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 28 февраля 2019 года

    КХЛ Автомобилист Трактор
    Прогноз на «Автомобилист» — «Трактор»
    Команда «Автомобилист»
    В рамках плей-офф КХЛ 28 февраля 2019 года екатеринбургский «Автомобилист» примет челябинский «Трактор». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Трактор».
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    «Автомобилист»

    В первом матче первого раунда плей-офф «Автомобилист» достаточно уверенно обыграл дома «Трактор» (3:0), и в хорошем настроении подходит ко второй игре, где команде из Екатеринбурга важно развить успех, чтобы ехать в Челябинск более спокойно.

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    Учитывая проблемы «Трактора» в атаке, «Автомобилист» сделал результат еще в первом периоде, дважды забросив в большинстве усилиями лидеров нападения — Найджела Доуса и Дэна Секстона, а в начале второго еще один топ-форвард Анатолий Голышев поставил точку. Все лидеры, включая вратаря Якуба Коваржа, отразившего 26 бросков и оформившего шатаут, сыграли отлично.

    «Автомобилист» показал сбалансированный хоккей, с хорошей реализаций большинства и результативной атакой — команда сыграла так, как и положено лидеру, продемонстрировав свои сильные стороны и не позволив сопернику даже надеяться на положительный исход.

    «Трактор»

    «Трактор» не сумел навязать борьбу «Автомобилисту» в первой игре серии, и в очередной раз продемонстрировал слабость в атаке. С учетом игры и результата, сложно сказать, на что можно надеяться челябинцам в этой серии, кроме чуда.

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    В очередной раз плохо сыграла атака «Трактора», включая ее лидеров Виталия Кравцова, Йонаса Энлунда, Кристиана Томаса и Антона Глинкина. Возможно, челябинцам не хватает травмированного Пола Щехуры. Средне сыграл вратарь Александр Судницын, так что во втором матче ждем появления Василия Демченко, и это единственный шанс «Трактора» зацепиться за победу.

    «Трактор» продолжает бороться со своими проблемами, снова не забросив ни одной шайбы, хотя в целом нанес немало бросков по воротам «Автомобилиста». Кроме того, челябинцы не сумели ничего противопоставить большинству соперника, и не использовали свою сильную сторону — оборону.

    Прогноз

    «Автомобилист» подтвердил статус, «Трактор» тоже не удивил, пытаясь играть от обороны. Ожидаем схожий сценарий и во втором матче серии — прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,71. 0

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    Прогноз на «Автомобилист» — «Трактор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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