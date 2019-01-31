«Питтсбург» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 31 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 31 января 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Тампа-Бэй».

«Питтсбург»

В прошлом поединке «Питтсбург» умудрился проиграть даже одному из аутсайдеров «Нью-Джерси» (3:6), потерпев второе поражение подряд и четвертое в последних пяти матчах. «Пингвинз» опустились на 4-е место Столичного дивизиона, отставая на одно очко от «Коламбуса» и на четыре опережая «Каролину».

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Слабый матч провел вратарь Мэтт Мюррей, пропустив шесть шайб с 32 бросков, по шайбе забросили не основные нападающие — Дерек Брассар, Мэтт Каллен и Брайн Раст. Среди ключевых игроков результативную передачу отдал российский форвард Евгений Малкин, выделим также Сидни Кросби, Фила Кессела, Патрика Хорнквиста и защитника Криса Летанга.

«Питтсбург» входит в число топ-команд НХЛ почти по всем показателям — игра спецбригад в топ-6, результативность атаки в топ-5, но вратари и оборона часто подводят «Пингвинз» — в среднем более трех пропущенных шайб за игру и только 19-й показатель.

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома разобралась с «Сан-Хосе» (6:3), четвертый матч подряд чередуя победы и поражения. Но в целом лидерству «Лайтнинг» в общей таблице НХЛ пока что ничего не угрожает — пять очков преимущества над «Калгари».

Российский вратарь Андрей Василевский пропустил три шайбы с 39 бросков, защитник Михаил Сергачев поединок пропускал, топ-форвард Никита Кучеров отдал две передачи. Героем поединка стал топ-форвард Стивен Стэмкос, оформивший дубль и набравший три очка. Гол+пас у ключевого защитника Виктора Хедмана. По шайбе забросили Янни Гурд, Алекс Киллорн и Мэттью Джозеф.

«Тампа-Бэй» — самая атакующая команда в НХЛ. В среднем за матч «Лайтнинг» забрасывают четыре шайбы и реализуют 29,5% большинства. Оборона у команды чуть похуже, но все равно входит в топ-10.

Прогноз

Первая встреча соперников завершилась выездной победой «Тампы-Бэй» (4:3). «Питтсбург» сейчас не в лучшей форме, но и «Тампа-Бэй» уже не столь опасна, как ранее. Рискнем с прогнозом на победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 2,08 — пора «Пингвинз» прервать серию неудач. 0