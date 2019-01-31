«Динамо Москва» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 31 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года московское «Динамо» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Металлург».

«Динамо Москва»

В прошлой встрече «Динамо Москва» дома одолел «Динамо Рига» (3:2), взяв вторую победу подряд после двух поражений. Но в целом бело-голубые выиграли пять из последних семи матчей, и занимают 5-е место на Западе, опережая на два очка «Спартак».

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При этом москвичи уступали сопернику 0:2, но шайбы Дмитрия Моисеева, Владислава Ефремова и Микса Индрашиса помогли взять два очка. Среди лидеров отметим также вратарей Ивана Бочарова и Александра Еременко, защитников Илью Никулина, Юсо Хиетанена и травмированного Миико Койвисто, нападающих Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.

В последнее время «Динамо» улучшило статистику заброшенных/пропущенных шайб, занимая места в районе топ-10, а большинство у москвичей третье лучшее в Лиге — 25,5%. Но зато плохое меньшинство — 77,2% надежности и только 20-й показатель.

«Металлург»

В прошлом матче «Металлург» на родном льду уступил лидеру КХЛ СКА (1:3), но в целом в последних десяти матчах у магнитогорцев восемь побед, и они занимают 4-е место на Востоке, отставая на один балл от «Авангарда» и «Барыса».

«Металлург» открыл счет в матче благодаря шайбе нападающего Романа Любимова, но удержать преимущество не сумел. Среди лидеров отметим вратарей Василия Кошечкина и Артема Загидуллина, защитников Максима Матушкина и травмированного Виктора Антипина, нападающих Сергея Мозякина, Николая Кулемина, Денниса Расмуссена, Мэтта Эллисона.

«Металлург» входит в топ-6 КХЛ по всем показателям, но особенно хорошо команда выглядит по игре в спецбригадах — 27,2% реализации большинства (2-й результат), и 87,7% надежности в меньшинстве (3-й).

Прогноз

Встреча обещает быть невероятно любопытной, и мы рискнем с прогнозом на победу «Металлурга» в матче с коэффициентом 1,97 — у гостей более мощный и ровный состав. 0