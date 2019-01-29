ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичAustralian Open — начало года Джоковича и величия Осаки Квинси ПромесПримера. «Севилья» разгромила «Леванте», «Барса» и «Реал» добыли уверенные победы Федор Емельяненко и Райан Бейдер«Последний Император» пал, империю возглавил Дарт Бейдер
  • 13:34
    • Смолов извинился за незабитый пенальти на ЧМ-2018
  • 13:17
    • Глазырина намерена вернуться в биатлон
  • 13:08
    • Коновалов, Сведберг, Бутузов и Дзиеркалс — лучшие игроки 20-й недели КХЛ
  • 11:03
    • Джокович возглавляет рейтинг АТР, Федерер опустился на шестую строчку
  • 08:53
    • Осака возглавила рейтинг WTA, Касаткина опустилась на 12-ю позицию
  • 08:38
    • «Хьюстон» победил в третий раз подряд, «Оклахома» обыграла «Милуоки»
  • 08:16
    • Ракицкий прошел медосмотр и близок к переходу в «Зенит»
    Все новости спорта

    В поединке «Салавата Юлаева» и «Йокерита» ждем открытый хоккей

    «Салават Юлаев» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 29 января 2019 года

    КХЛ Йокерит Салават Юлаев
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Йокерит»
    Пекка Йормакка, «Йокерит»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 января 2019 года уфимский «Салават Юлаев» примет финский «Йокерит». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Йокерит».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Салават Юлаев»

    В прошлой игре «Салават Юлаев» потерпел неожиданное выездное поражение от аутсайдера Востока «Амура» (0:3), который шел на серии из 10 поражений. Уфимцы прервали свою серию из двух побед, но в целом в последних шести матчах проиграли четыре раза. «Салават» занимает 6-е место на Востоке, опережая на 11 очков «Торпедо» и на шесть отставая от «Ак Барса».

    Все прогнозы на хоккей

    Лидерами команды являются вратарь Юха Метсола, защитники Филип Ларсен и Захар Арзамасцев, нападающие Линус Умарк, Владимир Ткачев, Йонас Кемппайнен, Антон Бурдасов, Дмитрий Кугрышев, Тиму Хартикайнен и Петр Хохряков.

    По всем показателям «Салават Юлаев» входит в топ-10, но в большей мере уфимцы делают ставку на спецбригады и оборону, пропуская в среднем лишь 2,20 шайб за матч.

    «Йокерит»

    В прошлом поединке «Йокерит» дома обыграл «Торпедо» (4:2), прервав серию из двух поражений подряд. В последнее время финны выдают нестабильные результаты, и уже на пять очков отстают от «Локомотива», занимающего третье место на Западе, зато опережают на девять баллов «Динамо Москва».

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В игре с «Торпедо» все четыре пятерки набрали очки, и три из них забросили шайбы — гол+пас на счету топ-форварда Стивена Мозеса, по шайбе оформили Сакари Маннинен, Джон Норман, защитник Карл Столлери, две передачи отдал форвард Брайан О’Нейлл. Среди ключевых игроков отметим также защитников Алекса Гранта и Сами Леписто, нападающих Никласа Йенсена, Йессе Йоэнсуу, Пекку Йормакку.

    «Йокерит» сугубо атакующая команда, забрасывающая в среднем 3,17 шайбы за игру (2-е место после СКА). Большинство у финнов также в полном порядке (23% реализации и 7-й показатель), но оборона в топ-10 не входит.

    Прогноз

    Прошлая встреча соперников завершилась победой «Салавата» в Хельсинки (3:2), и сейчас уфимцы также будут заряжены на победу после конфуза в Хабаровске. Но и «Йокериту» важно начать затяжную 7-матчевую выездную серию на хорошей ноте, так что можно ожидать открытой игры — прогноз на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,70. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Кунь Лунь — Авангард
  • Сегодня в 14:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Иран — Япония
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Алавес — Райо Вальекано
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Джерси
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Филадельфия — Виннипег
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Завтра в 15:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Катар — ОАЭ
  • Завтра в 17:00
    •  4.32
  • Прогноз на матч Металлург — СКА
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сочи
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Завтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Софья Самодурова
  • Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебром
    • 09:14 26/01/2019     Алина Загитова
  • ЧЕ в Минске: Загитова и Тарасова/Морозов готовятся к защите титулов
    • 12:21 22/01/2019     Маурицио Сарри
  • Проблемы Сарри в «Челси», реванш «Реала» и травмы в «Тоттенхэме»
    • 13:51 23/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 января 2019 года уфимский «Салават Юлаев» примет финский «Йокерит». Начало матча — 17:00 мск.
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Джокович обыграл Надаля в финале, Маю и Эрбер — чемпионы в парном разрядеОбзор заключительного игрового дня на Открытом чемпионате Австралии Вчера в 14:000
  • 09:40
    • Магнуссон: С первого дня прочувствовал, что такое тренинг Гранеро
  • 13:48
    • «Ростов» объявил о приобретении полузащитника «Брайтона»
  • 12:05
    • Из-за поведения фанатов «Марсель» могут лишить очков
    Софья Самодурова Прочие ЧЕ в Минске. Женская обезличка, провал Коляды и два поражения французамСМИ — об итогах континентального первенства по фигурному катанию Вчера в 12:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва за место в финале Кубка Азии
  • 2.64
    •
  • 11:50
    • Кубок африканских наций из-за Рамадана перенесен на неделю
  • 11:35
    • Хавбек ПСЖ отклонил предложение «Тоттенхэма»
  • 11:18
    • Перишич согласовал условия контракта с «Арсеналом»
    Игроки «МЮ» Футбол Возрождение Санчеса, великолепный Лукаку и ночной кошмар Эмери. Как «МЮ» обыграл «Арсенал»«Манчестер Юнайтед» одержал восьмую подряд победу под руководством Сульшера 26/01/2019 в 16:590
  • 09:54
    • «Кристал Пэлас» может подписать капитана «Челси»
  • 09:24
    • «Ганновер» назвал имя нового главного тренера
  • 09:09
    • Индзаги: «Лацио» не заслуживал поражения от «Ювентуса»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие