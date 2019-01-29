«Салават Юлаев» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 29 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 января 2019 года уфимский «Салават Юлаев» примет финский «Йокерит». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Йокерит».

«Салават Юлаев»

В прошлой игре «Салават Юлаев» потерпел неожиданное выездное поражение от аутсайдера Востока «Амура» (0:3), который шел на серии из 10 поражений. Уфимцы прервали свою серию из двух побед, но в целом в последних шести матчах проиграли четыре раза. «Салават» занимает 6-е место на Востоке, опережая на 11 очков «Торпедо» и на шесть отставая от «Ак Барса».

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Лидерами команды являются вратарь Юха Метсола, защитники Филип Ларсен и Захар Арзамасцев, нападающие Линус Умарк, Владимир Ткачев, Йонас Кемппайнен, Антон Бурдасов, Дмитрий Кугрышев, Тиму Хартикайнен и Петр Хохряков.

По всем показателям «Салават Юлаев» входит в топ-10, но в большей мере уфимцы делают ставку на спецбригады и оборону, пропуская в среднем лишь 2,20 шайб за матч.

«Йокерит»

В прошлом поединке «Йокерит» дома обыграл «Торпедо» (4:2), прервав серию из двух поражений подряд. В последнее время финны выдают нестабильные результаты, и уже на пять очков отстают от «Локомотива», занимающего третье место на Западе, зато опережают на девять баллов «Динамо Москва».

В игре с «Торпедо» все четыре пятерки набрали очки, и три из них забросили шайбы — гол+пас на счету топ-форварда Стивена Мозеса, по шайбе оформили Сакари Маннинен, Джон Норман, защитник Карл Столлери, две передачи отдал форвард Брайан О’Нейлл. Среди ключевых игроков отметим также защитников Алекса Гранта и Сами Леписто, нападающих Никласа Йенсена, Йессе Йоэнсуу, Пекку Йормакку.

«Йокерит» сугубо атакующая команда, забрасывающая в среднем 3,17 шайбы за игру (2-е место после СКА). Большинство у финнов также в полном порядке (23% реализации и 7-й показатель), но оборона в топ-10 не входит.

Прогноз

Прошлая встреча соперников завершилась победой «Салавата» в Хельсинки (3:2), и сейчас уфимцы также будут заряжены на победу после конфуза в Хабаровске. Но и «Йокериту» важно начать затяжную 7-матчевую выездную серию на хорошей ноте, так что можно ожидать открытой игры — прогноз на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,70. 0