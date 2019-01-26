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    В матче «Ак Барса» и «Трактора» не стоит ждать обилия голов

    «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 января 2019 года

    КХЛ Ак Барс Трактор
    Прогноз на «Ак Барс» — «Трактор»
    Владимир Ткачев, «Ак Барс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 января 2019 года казанский «Ак Барс» примет челябинский «Трактор». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Трактор».
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    «Ак Барс»

    В прошлом матче «Ак Барс» на выезде дожал «Йокерит» (3:2), прервав серию из трех поражений. Казанцы делят 3-5 места на Востоке с «Магниткой» и «Барысом» и лишь на один балл отстают от «Авангарда», но у омичей иммунитет в виде лидерства в своем дивизионе, которое автоматически оставляет их вторыми.

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    «Йокерит» в два раза перебросал «Ак Барс», но вратарь Владислав Подяпольскй отразил 35 из 37 бросков, а шайбы Антона Ландера, Станислава Галиева и Алексея Потапова принесли казанцам два очка. Среди лидеров отметим также защитников Пола Постма, Андрея Маркова, нападающих Иржи Секача, Владимира Ткачева, Джастина Азеведо, Даниса Зарипова.

    «Ак Барс» входит в топ-6 по надежности обороны, пропуская в среднем 2,15 шайб за игру, но у казанцев заметно слабее атака, а большинство и вовсе катастрофическое — лишь 13,3% реализации и третий худший показатель в КХЛ.

    «Трактор»

    В прошлом поединке «Трактор» на выезде всухую уступил «Металлургу» (0:2) — это второе поражение подряд после трех побед и второе всухую. Челябинцы занимают 8-е место на Востоке, опережая на семь очков «Кунь Лунь», «Сибирь» и «Нефтехимик», и на четыре отстают от «Торпедо».

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    Лидерами команды являются вратарь Василий Демченко, защитник Ник Бэйлен, нападающие Виталий Кравцов, Пол Щехура, Йонас Энлунд, Райан Стоа. Травмированы защитники Никита Никитин и Александр Шинин.

    «Трактор» ужасен в атаке — меньше чем челябинцы забрасывает только «Слован». Зато по игре в обороне «Трактор» находится ближе к середине таблицы, а по надежности меньшинства входит в топ-7 (85,6%).

    Прогноз

    В недавнем матче «Ак Барс» на выезде уступил «Трактору» (0:1), но до этого дважды одолел челябинцев (5:3 дома и 3:0 на выезде). Букмекеры почти не сомневаются в победе казанцев, но «Трактор» в последних 10 матчах лишь дважды пропустил больше трех шайб — прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,76. 0

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    Прогноз на «Ак Барс» — «Трактор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 января 2019 года казанский «Ак Барс» примет челябинский «Трактор». Начало матча — 17:00 мск.
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