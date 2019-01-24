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    СКА или «Барыс» — чья атака окажется эффективнее?

    СКА — «Барыс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 января 2019 года

    КХЛ СКА Барыс
    Прогноз на СКА — «Барыс»
    Игорь Шестеркин, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 января 2019 года питерский СКА примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Барыс».
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    СКА

    В прошлом матче СКА дома разбил минское «Динамо» (5:1), одержав 10-ю победу в последних 11-ти матчах. СКА занимает второе место в КХЛ, отставая на три очка от ЦСКА при одном матче в запасе.

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    Мощно сыграла вторая пятерка СКА — Александр Барабанов оформил дубль, защитник Динар Хафизуллин ассистентский хет-трик, форвард Андрей Кузьменко отдал две передачи. По шайбе на счету защитника Антона Белова, нападающих Николая Прохоркина, Павла Дацюка. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 19 из 20 бросков. Травмирован ключевой защитник Патрик Херсли.

    СКА обладает самой мощной атакой в КХЛ, забрасывая в среднем почти 3,5 шайбы за игру. Оборона и меньшинство у армейцев второе в Лиге, и лишь большинство в последнее время не самое лучшее — 23,9% реализации и 6-й показатель.

    «Барыс»

    В прошлом поединке «Барыс» на выезде разобрался с «Металлургом» (3:1) — это вторая победа команды подряд и седьмая в последних десяти играх. В итоге «Барыс» догнал по очкам «Авангард», лидирующий в дивизионе, и занимающий второе место на Востоке, при этом у казахстанцев четыре игры в запасе.

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    По шайбе забросили защитник Даррен Диц, нападающие Дастин Бойд и Алексей Маклюков, два ассиста на счету защитника Виктора Сведберга. Хорошо сыграл вратарь Хенрик Карлссон, отразив 22 из 23 бросков. Среди лидеров также нападающие Патрис Кормье, Никита Михайлис, Роман Старченко, Мэтт Фреттин и Андре Петерссон.

    «Барыс» делает акцент на атаку, забрасывая в среднем 3,12 шайб за игру (3-е место) и реализуя 25,4% большинства (4-е), но оборона не входит в топ-10, а меньшинство и вовсе ниже среднего.

    Прогноз

    Играют первая и третья самые результативные команды в КХЛ, но в матчах с сильными соперниками «Барыс» забрасывает не так уж много. Можно присмотреться к прогнозу на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,79. 0

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    Прогноз на СКА — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 января 2019 года питерский СКА примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 19:30 мск.
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