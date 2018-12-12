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    «Кунь Лунь» и «Барыс» могут сыграть результативный матч

    «Кунь Лунь» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 12 декабря 2018 года

    КХЛ Барыс Куньлунь Ред Стар
    Прогноз на «Кунь Лунь» — «Барыс»
    павел Аколзин, «Барыс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 декабря 2018 года китайский «Кунь Лунь» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 14:30 мск. Прогноз на «Кунь Лунь» — «Барыс».
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    «Кунь Лунь»

    В прошлом матче «Кунь Лунь» на выезде уступил «Автомобилисту» (3:5), проиграв свой четвертый выездной матч кряду, а в последних шести китайцы уступили пять раз. Сейчас «Кунь Лунь» ведет борьбу за зону плей-офф Восточной конференции, занимая как раз 8-е место, но совсем рядом «Трактор» и «Нефтехимик».

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    В игре с «Автомобилистом» «Кунь Лунь» вел в счете 2:0, но из-за неудачной игры новичка-вратаря Томи Кархунена преимущество растерял. По шайбе записали себе в актив нападающие Вели-Матти Савинайнен, Томаш Мертл и Патрик Лундх. Среди лидеров отметим также нападающих Олли Палолу, Тэйлора Бэка, Брендона Йипа и защитника Вилле Лаюнена. Травмированы защитники Марк-Андре Граньяни, Кришьянис Редлихс и нападающий Йохан Сандстрем.

    Лишь по одному показателю китайский клуб входит в топ-10 КХЛ — по игре в меньшинстве с показателем надежности в 83,6%. В остальном результаты «Кунь Луня» очень посредственные, включая игру в обороне.

    «Барыс»

    В прошлом матче «Барыс» на выезде уступил «Амуру» (1:2), прервав серию из трех побед подряд, которая едва не вывела казахстанцев на первое место в дивизионе, дающее путевку сразу на второе место в конференции. Сейчас «Барыс» отстает от «Авангарда» уже на три очка, но имеет три матча в запасе.

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    В игре с «Амуром» единственную шайбу забросил канадский форвард Кертис Вэлк и слабо сыграл второй номер команды вратарь Доминик Храковина. Среди лидеров также отметим защитника Даррена Дитца, нападающих Патриса Кормье, Андре Петерссона и Никиту Михайлиса. А вот еще два ключевых нападающих травмированы — Брэндон Боченски и Роман Старченко.

    «Барыс» — это остро атакующая команда, забрасывающая 3,22 шайбы в среднем за игру (4-й результат во всей КХЛ) и реализующая 25,4% большинства (5-й результат). Но оборона у казахстанцев одна из худших в Лиге.

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне, но учитывая слабую оборону обеих и одну из сильнейших в Лиге линий атаки у «Барыса», рекомендуем прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,34. 0

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    Прогноз на «Кунь Лунь» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.34. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 декабря 2018 года китайский «Кунь Лунь» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 14:30 мск.
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