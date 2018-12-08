«Даллас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 декабря 2018 года «Даллас Старз» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Сан-Хосе».

«Даллас»

В прошлом матче «Даллас» дома разобрался с «Эдмонтоном» (4:1), одержав третью победу подряд, и набрав очки в четвертом матче кряду. Это помогло «Старз» подняться в зону плей-офф Западной конференции и на 4-е место в Центральном дивизионе.

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В игре с «Эдмонтоном» отлично отыграл наш вратарь Антон Худобин, пропустив лишь раз с 29 бросков. Также мощно выглядела четвертая тройка атаки — Бретт Ритчи оформил гол+пас (первая шайба в сезоне), забросил Джейсон Дикинсон, два ассиста у Маттиаса Янмарка. По шайбе на счету защитника Эсы Линделла и нападающего Джейми Бенна.

Еще один лидер атак россиянин Александр Радулов отдал результативную передачу, форвард Валерий Ничушкин очков не набирал. Главная проблема команды — травмы ключевых защитников. В лазарете находятся Джон Клингберг, Коннор Кэррик и Марк Мето.

«Даллас» делает акцент на оборону, и в этом плане «Старз» одна из лучших команд НХЛ — в среднем лишь 2,57 пропущенных шайб за матч (3-й показатель) и 83,7% надежности в меньшинстве (5-й). Но атака оставляет желать лучшего, а по количеству заброшенных шайб (в среднем лишь 2,79) «Даллас» идет только в третьем десятке.

«Сан-Хосе»

В прошлом матче «Сан-Хосе» дома разбил «Каролину» (5:1), одержав вторую победу подряд после серии из четырех кряду поражений. Сейчас «Шаркс» занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе.

В игре с «Каролиной» героем стал вратарь Мартин Джонс, отразив 39 из 40 бросков в створ. Сильно отыграл ветеран-нападающий Джо Торнтон (ассистентский хет-трик), гол и две передачи у его партнера по тройке Тимо Мейера. Также по шайбе на счету Джона Павелски, Томаша Гертла, Барклея Гудроу и Маркуса Серенсена. Лазарет команды пуст.

«Сан-Хосе» выделяется только игрой в меньшинстве, которая у «Шаркс» вторая лучшая в НХЛ (84,9% надежности). Но в остальном результаты средние, и ничем не примечательные. Зато стабильные. Разве что игру в обороне можно подтянуть (в среднем более трех пропущенных шайб за матч).

Прогноз

Первый матч соперников в сезоне завершился домашней победой «Далласа» (4:3). Сейчас команды снова играют на льду «Старз», и мы снова прогнозируем победу «Далласа» в матче с коэффициентом 1,90. 0