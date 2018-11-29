«Колорадо» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 29 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 29 ноября 2018 года «Колорадо Эвеланш» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 05:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Питтсбург».

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» дома обыграло «Даллас» (3:2), одержав свою четвертую победу подряд и шестую в последних семи матчах, во всех из которых «Эвеланш» набирали очки. Это позволило им подняться в группу лидеров Центрального дивизиона — «Колорадо» делит 2-3 места с «Миннесотой».

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Главная ударная сила «Колорадо» — связка форвардов Мико Рантанен и Натан Маккинон. Именно они возглавляют список бомбардиром команды, и в игре с «Далласом» записали себе в актив по голу и передаче. Еще одна шайба на счету Джей Ти Комфера. Неплохо отыграл и российский вратарь Семен Варламов, отразив 27 из 29 бросков. Нападающий Владислав Каменев и защитник Никита Задоров закончили матч без очков. Лазарет «Колорадо» пуст.

«Колорадо», прежде всего, делает акцент на атаку. В среднем за матч «Эвеланш» забрасывают 3,74 шайбы и реализуют 30,4% большинства, занимая 2-е места во всей НХЛ по этим показателям. Но и оборона у «Колорадо» вполне достойная, а единственный показатель вне топ-10 — это игра в меньшинстве (80,5% надежности и 13-й результат).

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» дома обыграл «Коламбус» (4:2), одержав свою вторую победу в трех последних матчах, и набирая очки три игры кряду (до этого команда шла на серии из четырех поражений). В итоге «Пингвинз» чуть улучшили свое турнирное положение в Столичном дивизионе, но отстают от топ-тройки на пять очков.

Возвращение в строй лидера атаки и капитана команды Сидни Кросби положительно сказалось на «Питтсбурге». В игре с «Далласом» Сид отдал две результативные передачи, а настоящим героем матча стал его партнер по тройке Джейк Гюнтцель, оформивший хет-трик. Отметим также три передачи защитника Криса Летанга, шайбу Таннера Пирсона и отличную игру вратаря Кейси Де Смита, отразившего 37 из 39 бросков.

Российский нападающий Евгений Малкин завершил матч с одной результативной передачей и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров команды с 30 очками. В списке травмированных находятся сразу пять человек — основной вратарь Мэтт Мюррей, ключевой защитник Джастин Шульц, один из лидеров атаки Патрик Хорнквист, форварды Дерек Грант и Мэтт Каллен.

С точки зрения баланса «Питтсбург» выглядит вполне неплохо, если не брать во внимание игру в обороне — в среднем 3,36 заброшенные шайбы за матч (10-е место), 25% реализации большинства (8-е) и 81,8% надежности в меньшинстве (9-е). Но пропускают «Пингвинз» слишком много — в среднем 3,14 шайб за матч и лишь 19-й показатель.

Прогноз

Обе команды любят атаковать и забивать, так что букмекеры почти не сомневаются в результативном матче. Но мы хотим обратить ваше внимания на улучшение результатов «Питтсбурга» в последних матчах — можно рискнуть с прогнозом на победу «Пингвинз» в матче с коэффициентом 2,2. 0