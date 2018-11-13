«Торпедо» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 13 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 13 ноября 2018 года нижегородское «Торпедо» примет московский ЦСКА. Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — ЦСКА.

«Торпедо»

В прошлом матче «Торпедо» на своем льду уступил в овертайме «Ак Барсу» (3:4), прервав серию из четырех подряд побед. С другой стороны, нижегородцы набирают очки пять поединков кряду, что позволяет им не только уверенно занимать 7-е место на Востоке, но и подтягиваться к лидерам конференции.

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В игре с «Ак Барсом» из лидеров «Торпедо» шайбой отличился лишь защитник Денис Баранцев, еще два гола на счету нападающих Даниила Ильина и Никиты Сетдикова. Правда, из лидеров очередное 15-е очко в сезоне набрал защитник Филип Холм, а нападающий Денис Паршин записал себе в актив 10-ю передачу и 20-е очко. В списке травмированных находятся основные игроки — вратарь Станислав Галимов, нападающие Владимир Галузин и Антон Шенфельд.

«Торпедо» достаточно много забрасывает, и по количеству шайб в среднем за матч (3,16) входит в топ-5 команд КХЛ. Однако и пропускают нижегородцы немало — 2,76 шайбы в среднем за игру, спецбригады также не входят даже в десятку лучших в Лиге.

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА одержал важнейшую победу над СКА (3:1), выиграв свой шестой матч подряд, и во второй раз в сезоне одолев главного конкурента по Западной конференции. Сейчас у москвичей, лидирующих в конференции, есть запас в три очка над питерцами.

В игре со СКА свои вторые шайбы в сезоне забросили нападающие Янник Хансен и Сергей Калинин, а вот Константин Окулов вышел на третье место в списке лучших снайперов команды, отличившись девятой шайбой в сезоне. Он уступает только Кириллу Капризову и Максиму Шалунову. Хороший поединок отыграл вратарь Ларс Йоханссон, пропустив одну шайбу с 23 бросков. В лазарете находится форвард Грег Скотт.

Главная сила ЦСКА в его обороне. Это самая форчекинговая команда КХЛ на протяжении последних лет. В среднем за матч москвичи пропускают всего 1,24 шайбы — это абсолютно лучший показатель в Лиге. А вот самая слабая сторона — игра в большинстве с реализацией в 17,3% (16-й показатель).

Прогноз

В последних матчах ЦСКА не остановить, к тому же команда начала забрасывать намного больше шайб, а у «Торпедо» выбыло несколько основных игроков, включая вратаря, и есть проблемы с обороной. Так что прогнозируем победу москвичей в основное время с коэффициентом 1,80. 0