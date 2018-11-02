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    «Металлург» и «Йокерит» могут выдать ничью в основное время

    «Металлург» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 2 ноября 2018 года

    КХЛ Металлург Мг Йокерит
    Прогноз на «Металлург» — «Йокерит»
    Мэтт Эллисон, «Металлург»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 ноября 2018 года магнитогорский «Металлург» примет финский «Йокерит». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Йокерит».
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    «Металлург»

    В прошлом поединке «Металлург» на своем льду разобрался с «Сочи» (4:1), одержав свою вторую подряд победу после двух поражений кряду. Впереди у «Магнитки» еще два домашних матча, а затем выездная серия из четырех игр. Но в целом результаты команды в последних десяти встречах не впечатляют — пять побед при пяти поражениях.

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    Очень удачный матч против «Сочи» провел нападающий Мэтт Эллисон, оформив гол+пас. Также по шайбе на счету форвардов Михала Булиржа, Ильки Пакаринена и Романа Любимова, нападающие Сергей Мозякин и Денис Расмуссен отдали по две передачи. Как видим, все лидеры набрали очки, а вратарь Василий Кошечкин отразил 23 из 24 бросков в створ. Лазарет «Магнитки» пуст.

    В принципе, «Металлург» входит в топ-10 КХЛ по всем основным показателям, но лишь по игре в меньшинстве он среди лидеров (86,3% надежности и 5-й показатель). В остальном команда не выделяется, но и не проваливается.

    «Йокерит»

    В прошлом поединке «Йокерит» на выезде уступил «Автомобилисту» (1:3), прервав свою пятиматчевую серию побед и восьмиматчевую с набранными очками. Кроме того, поражение несколько отдалило финнов от двух лидеров Западной конференции — ЦСКА и СКА.

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    Единственную шайбу в игре с «Автомобилистом» забросил нападающий Марко Анттила, и это впервые за шесть матчей, когда «Йокерит» забросил меньше трех шайб за игру. Не самый лучший матч получился у вратаря Яниса Калниньша, который пропустил три шайбы с 29 бросков, тогда как «Йокерит» нанес по воротам соперника 40 бросков. В списке травмированных защитник Эемели Расанен и нападающий Петер Регин.

    Сила «Йокерита» в его атакующей линии, которая на данный момент лучшая в КХЛ по результативности — 3,73 шайбы в среднем за матч и 33,3% реализации большинства. Но пропускают финны многовато как для одного из лидеров (2,41 шайбу в среднем за игру), а по игре в меньшинстве они лишь 12-е в (81% надежности).

    Прогноз

    Очки нужны и «Йокериту» и особенно «Металлургу», плюс соперники плюс-минус равны по силам, с учетом того что магнитогорцы играют в родных стенах. Можно рискнуть с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 3,90. 0

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    Прогноз на «Металлург» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 ноября 2018 года магнитогорский «Металлург» примет финский «Йокерит». Начало матча — 17:00 мск.
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