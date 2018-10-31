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    «Питтсбург» Малкина обыграет «Нью-Йорк Айлендерс»

    «Питтсбург» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 31 октября 2018 года

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз на «Питтсбург» — «Айлендерс»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 31 октября 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча — 01:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Айлендерс».
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    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на выезде уничтожил «Ванкувер» (5:0), закрыв сверхуспешную выездную серию из четырех матчей четвертой подряд победой. На данный момент «Пингвинз» уверенно возглавляют Столичный дивизион, опережая на один балл «Каролину» при двух матчах в запасе.

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    В игре с «Ванкувером» голкипер Кэйси ДеСмит совершил 29 сэйвов, сделав первый в сезоне шатаут. Одним из героев стал российский нападающий Евгений Малкин, на счету которого дубль и голевая передача. Малкин с 18 очками продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров клуба. Также отметим дубль Сидни Кросби, гол+пас Фила Кессела и две передачи Джейка Гюнтцеля. В списке травмированных защитник Джастин Шульц и нападающий Деррек Брассар.

    В последних четырех матчах «Питтсбург» отличился в воротах соперника 23 раза и пропустил лишь шесть шайб при двух сухих победах, а пять из шести голов «Пингвинз» пропустили в одной игре от «Эдмонтона». На данный момент «Питтсбург» самая результативная команда в НХЛ — в среднем 4,44 шайбы за матч.

    «Айлендерс»

    «Айлендерс» также идут на победной выездной серии. В прошлом матче команда обыграла «Каролину» (2:1), а до этого разбила «Филадельфию» (6:1). Победа над «Питтсбургом» может поднять команду из Нью-Йорка в лидеры Столичного дивизиона.

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    Победа над «Каролиной» стала победой немецкого голкипера Томаса Грайсса, который отразил 38 из 39 бросков в створ (для сравнения, «Айлендерс» нанесли лишь 20 бросков по воротам). Также удачный матч провел лучший бомбардир команды Андерс Ли (гол+пас), победная шайба на счету защитника Райана Пулока (первая в сезоне), две передачи у форварда Джоша Бэйли. Из-за повреждения под вопросом участие в поединке нападающего Кэла Клаттербака.

    Единственный статистический показатель, по которому «Айлендерс» входят в топ-10 команд НХЛ — это игра в обороне. В среднем «Островитяне» пропускают 2,5 шайб за матч — это 6-й показатель. В остальном результаты клуба из Нью-Йорка ничем не примечательны.

    Прогноз

    Несмотря не неплохие результаты «Айлендерс» в последних матчах, «Питтсбург» набрал такой ход, что остановить их не так уж просто. Тем более, на их площадке. Прогнозируем победу «Пингвинз» в основное время с коэффициентом 1,72. 0

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Айлендерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 31 октября 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча — 01:00 мск.
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