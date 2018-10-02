«Спартак» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 2 октября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 октября московский «Спартак» примет питерский СКА. Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — СКА.

«Спартак»

В прошлом матче «Спартак» на выезде уступил ЦСКА (1:2), прервав серию из трех побед подряд. Сейчас у москвичей еще один сложный соперник, но в родных стенах, как и следующие два поединка. Сейчас «Спартаку» очень важно брать очки, чтобы сохранять место в зоне плей-офф.

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В игре против ЦСКА очередной хороший матч отыграл голкипер Юлиус Гудачек, а единственную шайбу забросил лучший снайпер команды Александр Хохлачев, так что лидеры свою работу выполнили. Другое дело, что уровень ЦСКА был гораздо выше. В лазарете команды пребывает лишь один игрок — нападающий Никита Филатов, но это важный исполнитель для «Спартака»

«Спартак» демонстрирует очень неплохую игру у своих ворот. За последние четыре матча команда пропустила всего пять шайб, что помогло москвичам подняться на 6-е место в лиге по надежности обороны. В меньшинстве красно-белые также выглядят неплохо — 87,2% надежности (5-й результат). Чуть похуже результат с результативностью в атаке, но также хороший (2,82 шайбы в среднем за матч и 9-е место). А вот главная проблема — это игра в большинстве. С 17% реализации «Спартак» занимает лишь 17-е место.

СКА

В прошлом матче СКА прервал свою семиматчевую серию побед, и серию из четырех подряд сухих викторий, уступив дома в серии буллитов омскому «Авангарду» (2:3). Однако одно очко команда взяла, и продлила эту серию до восьми игр кряду. На данный момент СКА занимает третье место в Западной конференции, находясь в одной победе от «Йокерита» и в одном очке от ЦСКА.

В игре с «Авангардом» СКА нанес по воротам соперника 40 бросков, но пропустил дважды с 20-ти, так что есть вопросы к шведскому голкиперу Магнусу Хеллбергу. Зато забил вернувшийся после травмы Наиль Якупов, еще одна шайба на счету Ярно Коскиранты. Список травмированных СКА пуст.

Проблема СКА кроется в его слабых спецбригадах, как бы странно это не звучало при таком подборе игроков и таких исполнителях как Павел Дацюк, Патрик Херсли или Никита Гусев. Лишь 16-е в КХЛ большинство (19% реализации) и 15-е меньшинство (80% надежности). В равных составах все неплохо — в среднем 3,36 заброшенных шайб за матч (6-е место) и 1,55 пропущенных (4-й результат).

Прогноз

Букмекеры почти не сомневаются в победе СКА, но «Спартак» неплохо играет в обороне, и к тому же играет дома. Москвичи вряд ли много забросят, учитывая уровень соперника, но и пропускать много не должны. Так что ставка на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,96 выглядит вполне реально. 0