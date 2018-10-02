ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча«Ростов» победил на классе: падение «Спартака» продолжается «Зенит» — «Анжи» Семак навел порядок в раздевалке, но игру «Зениту» не поставил «Спартак» — «Ростов» 0:1Фотогалерея: «Спартак» — «Ростов» 0:1
  • 13:02
    • Акинфеев завершил карьеру в сборной России
  • 11:31
    • Липпи завершит карьеру после сборной Китая
  • 10:56
    • Зидан может войти в руководство «Ювентуса»
  • 10:26
    • Будущее Сироткина в Формуле-1 под вопросом
  • 09:57
    • «Челси» хочет продать Морату
  • 09:43
    • Касаткина, Потапова и Гаспарян поднялись в рейтинге WTA
  • 08:57
    • «Ювентусу» интересен полузащитник «Боруссии» Д
    Все новости спорта

    Сдержит ли «Спартак» оборону СКА?

    «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 2 октября

    КХЛ Спартак СКА
    Прогноз на «Спартак» — СКА
    Робин Ганзл
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 октября московский «Спартак» примет питерский СКА. Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — СКА.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Спартак»

    В прошлом матче «Спартак» на выезде уступил ЦСКА (1:2), прервав серию из трех побед подряд. Сейчас у москвичей еще один сложный соперник, но в родных стенах, как и следующие два поединка. Сейчас «Спартаку» очень важно брать очки, чтобы сохранять место в зоне плей-офф.

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре против ЦСКА очередной хороший матч отыграл голкипер Юлиус Гудачек, а единственную шайбу забросил лучший снайпер команды Александр Хохлачев, так что лидеры свою работу выполнили. Другое дело, что уровень ЦСКА был гораздо выше. В лазарете команды пребывает лишь один игрок — нападающий Никита Филатов, но это важный исполнитель для «Спартака»

    «Спартак» демонстрирует очень неплохую игру у своих ворот. За последние четыре матча команда пропустила всего пять шайб, что помогло москвичам подняться на 6-е место в лиге по надежности обороны. В меньшинстве красно-белые также выглядят неплохо — 87,2% надежности (5-й результат). Чуть похуже результат с результативностью в атаке, но также хороший (2,82 шайбы в среднем за матч и 9-е место). А вот главная проблема — это игра в большинстве. С 17% реализации «Спартак» занимает лишь 17-е место.

    СКА

    В прошлом матче СКА прервал свою семиматчевую серию побед, и серию из четырех подряд сухих викторий, уступив дома в серии буллитов омскому «Авангарду» (2:3). Однако одно очко команда взяла, и продлила эту серию до восьми игр кряду. На данный момент СКА занимает третье место в Западной конференции, находясь в одной победе от «Йокерита» и в одном очке от ЦСКА.

    В игре с «Авангардом» СКА нанес по воротам соперника 40 бросков, но пропустил дважды с 20-ти, так что есть вопросы к шведскому голкиперу Магнусу Хеллбергу. Зато забил вернувшийся после травмы Наиль Якупов, еще одна шайба на счету Ярно Коскиранты. Список травмированных СКА пуст.

    Проблема СКА кроется в его слабых спецбригадах, как бы странно это не звучало при таком подборе игроков и таких исполнителях как Павел Дацюк, Патрик Херсли или Никита Гусев. Лишь 16-е в КХЛ большинство (19% реализации) и 15-е меньшинство (80% надежности). В равных составах все неплохо — в среднем 3,36 заброшенных шайб за матч (6-е место) и 1,55 пропущенных (4-й результат).

    Прогноз

    Букмекеры почти не сомневаются в победе СКА, но «Спартак» неплохо играет в обороне, и к тому же играет дома. Москвичи вряд ли много забросят, учитывая уровень соперника, но и пропускать много не должны. Так что ставка на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,96 выглядит вполне реально. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — ЦСКА
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Сегодня в 19:30
    •  3.91
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:00
    •  6.60
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ювентус — Янг Бойз
  • Завтра в 19:55
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Манчестер Сити
  • Завтра в 19:55
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Реал
  • Завтра в 22:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Бавария — Аякс
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Валенсия
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с Погба
    • 14:56 26/09/2018     Жерар Пике допустил фатальную ошибку
  • Аутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемы
    • 15:05 27/09/2018     «Реал» пока не выигрывает у сильных команд в Примере
  • Лопетеги не удается сделать «Реал» сильным
    • 20:10 27/09/2018
    Прогноз на «Спартак» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 октября московский «Спартак» примет питерский СКА. Начало матча — 19:30 мск.
    Тоже интересно
    «Реал» и «Атлетико» провели интенсивное дерби, но голов не забили Футбол «Реал» начинает скучать по РоналдуРеакция прессы на матч «Реал» — «Атлетико» Вчера в 19:560
  • 20:56
    • «Спартак» в Москве проиграл «Ростову»
  • 11:14
    • Хачанов стартовал с победы в Пекине
  • 10:47
    • У «Челси» будет новый капитан
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» не справилась с «Атлетиком», безголевое мадридское дерби,Подробности матчей седьмого тура чемпионата Испании 00:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Рубин» против аутсайдера, битва лидеров КХЛ
  • 3.91
    •
  • 10:15
    • Погребняк: Для меня важно продолжать играть в футбол
  • 09:23
    • Донской потерял две строчки в рейтинге АТР
  • 09:13
    • Макарова без шансов уступила Мугурусе в Пекине
    «Спартак» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» проиграл «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:010
  • 08:45
    • Гвардиола отстранил Менди от тренировок за бой Поветкина
  • 08:28
    • Леброн Джеймс дебютировал за «Лейкерс»
  • 08:12
    • Марадона: Месси не стоит возвращаться в сборную
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие