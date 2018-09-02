«Динамо Москва» — «Салават Юлаев». Прогноз на матч КХЛ 2 сентября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 сентября московское «Динамо» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Салават Юлаев».

«Динамо Москва»

Прошлый сезон оказался откровенно провальным для «Динамо», которое впервые за много лет не пробилось в плей-офф. Но в новом сезоне москвичи планируют сделать существенный шаг вперед, подписав ряд сильных новичков. Впрочем, оставив того же тренера — это еще один, но вероятно последний шанс для Владимира Воробьева на своем посту.

Все прогнозы на хоккей

Главным летним подписанием «Динамо» оказался нападающий Вадим Шипачев, перешедший из СКА. Он должен стать лидером атаки команды. Но также нападение заметно усилили Дмитрий Кагарлицкий, Максим Афиногенов, Патрик Закриссон. В общем, «Динамо» должно начать играть результативнее и активнее в чужой зоне.

В целом у «Динамо» сейчас один из мощнейших состав в Западной конференции и во всей КХЛ. Но не только состав делает результат. С игрой у команды были большие проблемы в прошлом сезоне, и это вызов для Владимира Воробьева.

«Салават Юлаев»

Несмотря на выход в полуфинал Восточной конференции в прошлом сезоне, руководство «Салавата Юлаева» оказалось недовольно результатом. Команду покинул шведский наставник Эркка Вестерлунд, и вместо него был назначен неожиданный кандидат — малоизвестный Николай Цулыгин.

Состав команды также претерпел революционные изменения. В общей сложности «Салават» покинули 19 (!) хоккеистов, а на их место были подписаны 17 человек. Из потерь отметим основного вратаря Бэна Скривенса и защитника Филипа Хронека. Зато пополнили состав вратарь Юха Метсола, защитник Сергей Терещенко, нападающий Дмитрий Кугрышев.

Но в целом, «Салават» делает ставку не тех, кто остался (Хартикайнен, Кемппайнен, Умарк) и на молодежь. Что касается игровой схемы, более подробно о ней можно будет судить после 5-7 первых матчей команды во главе с Цулыгиным.

Прогноз

«Динамо Москва» получил солидное усиление летом, но при этом также сохранив добротный костяк с прошлого сезона. «Салават Юлаев», наоборот, претерпел во многом революционные изменения. Поэтому, вероятнее всего, мы ожидаем победу «Динамо» в основное время с коэффициентом 2,19. 0