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    «Динамо Москва» против обновленного «Салавата». Кто кого?

    «Динамо Москва» — «Салават Юлаев». Прогноз на матч КХЛ 2 сентября 2018 года

    КХЛ Динамо Салават Юлаев
    Прогноз на «Динамо Москва» — «Салават Юлаев»
    Вадим Шипачев (слева)
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 сентября московское «Динамо» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Салават Юлаев».
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    «Динамо Москва»

    Прошлый сезон оказался откровенно провальным для «Динамо», которое впервые за много лет не пробилось в плей-офф. Но в новом сезоне москвичи планируют сделать существенный шаг вперед, подписав ряд сильных новичков. Впрочем, оставив того же тренера — это еще один, но вероятно последний шанс для Владимира Воробьева на своем посту.

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    Главным летним подписанием «Динамо» оказался нападающий Вадим Шипачев, перешедший из СКА. Он должен стать лидером атаки команды. Но также нападение заметно усилили Дмитрий Кагарлицкий, Максим Афиногенов, Патрик Закриссон. В общем, «Динамо» должно начать играть результативнее и активнее в чужой зоне.

    В целом у «Динамо» сейчас один из мощнейших состав в Западной конференции и во всей КХЛ. Но не только состав делает результат. С игрой у команды были большие проблемы в прошлом сезоне, и это вызов для Владимира Воробьева.

    «Салават Юлаев»

    Несмотря на выход в полуфинал Восточной конференции в прошлом сезоне, руководство «Салавата Юлаева» оказалось недовольно результатом. Команду покинул шведский наставник Эркка Вестерлунд, и вместо него был назначен неожиданный кандидат — малоизвестный Николай Цулыгин.

    Состав команды также претерпел революционные изменения. В общей сложности «Салават» покинули 19 (!) хоккеистов, а на их место были подписаны 17 человек. Из потерь отметим основного вратаря Бэна Скривенса и защитника Филипа Хронека. Зато пополнили состав вратарь Юха Метсола, защитник Сергей Терещенко, нападающий Дмитрий Кугрышев.

    Но в целом, «Салават» делает ставку не тех, кто остался (Хартикайнен, Кемппайнен, Умарк) и на молодежь. Что касается игровой схемы, более подробно о ней можно будет судить после 5-7 первых матчей команды во главе с Цулыгиным.

    Прогноз

    «Динамо Москва» получил солидное усиление летом, но при этом также сохранив добротный костяк с прошлого сезона. «Салават Юлаев», наоборот, претерпел во многом революционные изменения. Поэтому, вероятнее всего, мы ожидаем победу «Динамо» в основное время с коэффициентом 2,19. 0

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    Прогноз на «Динамо Москва» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.19. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 сентября московское «Динамо» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 17:00 мск.
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