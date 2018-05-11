«Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 11 мая

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» на выезде одержал сухую победу над «Виннипегом» (4:0) и сравнял счет в серии – 3:3. Теперь решающий седьмой матч полуфинального противостояния Западной конференции пройдет на льду «Предаторз».

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Героем шестого матча стал вратарь Пекка Ринне, отразивший 34 броска в створ. Это первый шатаут финского голкипера в серии и второй в текущем плей-офф. Также классно сыграла первая тройка атаки «Нэшвилла» в полном составе – Виктор Арвидссон и Филип Форсберг оформили по дублю и набрали по три очка, а Райан Джоханссен отдал две результативные передачи. Также стоит отметить защитника первой пары Романа Йоси, у которого тоже два ассиста.

Конечно, главным фактором победы «Нэшвилла» стала классная игра вратаря и обороны. Игроки «Предаторз» заблокировали в общей сложности 23 броска, а лидером оказался все тот же Роман Йоси, который принял на себя четыре броска соперников.

«Виннипег»

После победы на льду соперника в пятом матче «Виннипегу» не удалось закрепить успех у себя дома – «Джетс» уступили, потеряли инициативу и теперь будут вынуждены играть решающий седьмой поединок на площадке «Нэшвилла».

В этой игре выделить кого-то в составе «Виннипега» непросто. Очень старался защитник Джейкоб Троуба, который нанес по воротам «Нэшвилла» пять бросков в створ. Еще один защитник Джош Моррисси заблокировал четыре броска – это ровно половина всех блоков «Виннипега». Но атака у «Джетс» сыграла очень слабо, не сумел выручить и вратарь Коннор Хеллебайк, пропустивший три шайбы из 28 бросков (последняя влетела в пустые ворота).

«Виннипег» проиграл, прежде всего, в желании. Возможно, команда была уверена в своей победе после триумфа на выезде в пятом матче. Но на своем льду «Джетс» вчистую проиграли сопернику и потеряли инициативу.

Прогноз

1,68Победа «Нэшвилла» в матче

Седьмой матч – это всегда лотерея. Соперники равны по силам, и это доказали предыдущие встречи. «Виннипег» выглядит более стабильно, но «Нэшвилл» играет дома. Пожалуй, именно фактор родного льда и может стать решающим в серии. Рекомендуем ставку на победу «Нэшвилла» в матче с коэффициентом 1,68.

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