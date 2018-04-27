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    «Вашингтон» и «Питтсбург» должны порадовать результативным матчем

    «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 27 апреля

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 27 апреля «Вашингтон Кэпиталз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Питтсбург».

    «Вашингтон»

    В первом раунде «Вашингтон» в шести матчах выбил из плей-офф «Коламбус» (4:2 в серии). При этом «Кэпиталз» начали серию двумя поражениями, а затем взяли четыре победы подряд. Отметим, что четыре из шести матчей «Столичные» завершали в овертаймах.

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграет против «Питтсбурга» нападающий Андре Бураковски, у которого травма. Российский нападающий Александр Овечкин в первом раунде против «Коламбуса» в шести матчах набрал 8 (5+3) очков. Форвард Евгений Кузнецов также набрал 8 (4+4) пунктов, а защитник Дмитрий Орлов отличился одной шайбой и двумя передачами.

    «Вашингтон» показал сумасшедшую реализацию большинства в первом раунде – каждая третья попытка «Кэпиталз» игры в численном преимуществе завершалась шайбой в ворота соперников. По результативности атаки «Вашингтон» уступает лишь «Питтсбургу» — в среднем четыре шайбы за игру.

    «Питтсбург»

    В первом раунде «Питтсбург» в тех же шести матчах выбил из плей-офф «Филадельфию» (4:2). Решающими в серии стали две выездные победы «Пингвинз» подряд, после которых подопечные Майка Салливана своего уже не упустили.

    Ближайшие события

    Главной потерей «Питтсбурга» перед серией с «Вашингтоном» может стать российский нападающий Евгений Малкин, который из-за травмы пропустил последнюю игру против «Филадельфии». Его участие в первом матче против «Вашингтона» находится под вопросом. Всего в пяти матчах Евгений забросил три шайбы и отдал две передачи. Но хороший ход набрали Сидни Кросби и Джейк Гюнтцель, да и в целом атака у «Пингвинз» одна из сильнейших в НХЛ.

    «Питтсбург» — самая результативная команда первого раунда плей-офф. В среднем за игру «Пингвинз» забрасывали 4,57 шайбы. Не лучшим образом выглядела оборона и вратари – в основном за счет нестабильной игры. Но при этом в меньшинстве «Питтсбург» показывал 90,5% надежности – лучше только у «Вегаса» и «Лос-Анджелеса».

    Прогноз

    1,76ТБ 5,5

    «Вашингтон» и «Питтсбург» заклятые соперники. В двух последних сезонах на пути к финалу «Питтсбург» дважды выбивал из плей-офф «Вашингтон». Мы же, учитывая атакующий стиль игры соперников в первом раунде, советуем присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,76 в первом матче серии.

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