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    Прервет ли «Чикаго» серию побед «Виннипега»?

    «Чикаго» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 января

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Виннипег Джетс
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    Дмитрий Куликов
    Дмитрий Куликов
    Yardbarker
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 13 января «Чикаго Блэкхокс» примет «Виннипег Джетс». Начало матча – 04:30 мск.

    «Чикаго»

    «Чикаго» со всех сил пытается выбраться из подвалов Центрального дивизиона и попасть в плей-офф. Накануне матча с «Виннипегом» «Блэкхокс» провернули сделку с «Аризоной», заполучив нападающего Энтони Дюклера, который должен помочь «Чикаго» в атаке.

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    В последнем матче «Чикаго» проиграл одному из непосредственных конкурентов в битве за места в плей-офф — «Миннесоте» (1:2), а до этого шел на серии из двух побед. В списке травмированных команды по-прежнему основной голкипер Кори Кроуфорд и российский нападающий Артем Анисимов.

    «Чикаго» достаточно результативно играет в атаке, забрасывая в среднем 3,12 шайбы за матч – это 8-й результат в лиге. В топ-10 или близко к десятке лучших «Блэкхокс» по игре в обороне и меньшинстве. Главная проблема – большинство. Лишь 16,1% реализации и 25-е место в НХЛ.

    «Виннипег»

    «Виннипег» серьезно прибавил после рождественской паузы. В семи поединках «Джетс» взяли шесть побед, а единственное поражение потерпели в овертайме от «Колорадо» (2:3), тоже набрав очко за ничью в основное время.

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    Леванте — Эспаньол1,80 Севилья — Кадис1,93 Чикаго — Миннесота1,89 Сибирь — Авангард2,10 Барселона — Сельта1,60 Тампа-Бэй — Калгари1,82 Вашингтон — Каролина2,05 Страсбург — Генгам3,30 Хетафе — Малага1,74 Байер — Бавария3,50 Рейнджерс — Айлендерс2,03 Эйбар — Атлетико2,00 Реал — Вильярреал1,75 Нант — ПСЖ2,05 Боруссия Дортмунд — Вольфсбург1,98 Ливерпуль — Манчестер Сити1,74 Борнмут — Арсенал2,56 Чикаго — Виннипег2,07 РБ Лейпциг — Шальке1,73 Тоттенхэм — Эвертон1,80 Челси — Лестер1,87 Ньюкасл — Суонси1,63 Все прогнозы на спорт

    В прошлом поединке «Виннипег» на выезде разбил «Баффало» (7:4), продлив серию побед до трех подряд. Сейчас «Джетс» идут на первом месте в Центральном дивизионе, опережая «Нэшвилл» на три очка, но сыграв на два матча больше. В списке травмированных клуба нападающие Адам Лоури и Марк Шайфли. Особенно важен для команды Шайфли.

    Российский защитник «Виннипега» Дмитрия Куликов не набирает очки уже шесть матчей подряд, а что касается командной статистики, в топ-3 НХЛ «Джетс» входят сразу по трем показателям – игре в атаке, игре в большинстве и на точке вбрасываний. Но есть проблемы с игрой в меньшинстве – 81,2% нейтрализации большинства соперников и 16-й результат в Лиге.

    Прогноз

    2,07Время первого гола 10-60

    Учитывая турнирную ситуацию «Чикаго», а также отличный ход «Виннипега», нас ожидает настоящая битва. Не исключено, что матч может быть результативным, так как обе команды забрасывают достаточно много. Но это первая встреча команд в сезоне и, вероятно, на старте поединка рисковать никто не будет. Можно присмотреться к ставке на время первого гола 10-60 минуты за 2,07.

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