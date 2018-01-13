«Чикаго» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 января

«Чикаго»

«Чикаго» со всех сил пытается выбраться из подвалов Центрального дивизиона и попасть в плей-офф. Накануне матча с «Виннипегом» «Блэкхокс» провернули сделку с «Аризоной», заполучив нападающего Энтони Дюклера, который должен помочь «Чикаго» в атаке.

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В последнем матче «Чикаго» проиграл одному из непосредственных конкурентов в битве за места в плей-офф — «Миннесоте» (1:2), а до этого шел на серии из двух побед. В списке травмированных команды по-прежнему основной голкипер Кори Кроуфорд и российский нападающий Артем Анисимов.

«Чикаго» достаточно результативно играет в атаке, забрасывая в среднем 3,12 шайбы за матч – это 8-й результат в лиге. В топ-10 или близко к десятке лучших «Блэкхокс» по игре в обороне и меньшинстве. Главная проблема – большинство. Лишь 16,1% реализации и 25-е место в НХЛ.

«Виннипег»

«Виннипег» серьезно прибавил после рождественской паузы. В семи поединках «Джетс» взяли шесть побед, а единственное поражение потерпели в овертайме от «Колорадо» (2:3), тоже набрав очко за ничью в основное время.

В прошлом поединке «Виннипег» на выезде разбил «Баффало» (7:4), продлив серию побед до трех подряд. Сейчас «Джетс» идут на первом месте в Центральном дивизионе, опережая «Нэшвилл» на три очка, но сыграв на два матча больше. В списке травмированных клуба нападающие Адам Лоури и Марк Шайфли. Особенно важен для команды Шайфли.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрия Куликов не набирает очки уже шесть матчей подряд, а что касается командной статистики, в топ-3 НХЛ «Джетс» входят сразу по трем показателям – игре в атаке, игре в большинстве и на точке вбрасываний. Но есть проблемы с игрой в меньшинстве – 81,2% нейтрализации большинства соперников и 16-й результат в Лиге.

Прогноз

2,07Время первого гола 10-60

Учитывая турнирную ситуацию «Чикаго», а также отличный ход «Виннипега», нас ожидает настоящая битва. Не исключено, что матч может быть результативным, так как обе команды забрасывают достаточно много. Но это первая встреча команд в сезоне и, вероятно, на старте поединка рисковать никто не будет. Можно присмотреться к ставке на время первого гола 10-60 минуты за 2,07.

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