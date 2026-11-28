29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Борнмут». Начало встречи — в 17:05 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Фулхэм» в английской Премьер-лиге занимает 16-е место, набрав 11 очков после 11 туров: 2 победы, 5 ничьих и 4 поражения.
Последние матчи: В 12-м туре АПЛ «Фулхэм» обменялся голами с «Манчестер Сити» (1:1).
Не сыграют: Эмил Смит-Роу, Бенжамин Лекомт.
Состояние команды: в последних матчах «Фулхэм» одержал одну победу, сыграл три встречу вничью и потерпел одно поражение, забив при этом четыре мяча и пропустив четыре.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» занимает 5-е место в АПЛ, набрав 18 очков: 5 побед, 3 ничьи и 3 поражения.
Последние матчи: В 11-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» переиграл «Ноттингем Форест» (2:0). В составе победителей по голу забили Эванилсони Джастин Клюйверт.
Не сыграют: Хуанлу Санчес, Алекс Тот.
Состояние команды: «Борнмут» одержал победу в десятом матче подряд, помимо успешной игры над «Ноттингемом» команда также добилась успеха в играх против «Ипсвича» (2:1), «Лидса» (2:0), «Астон Виллы» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Сандерленда» (2:0). В Лиге Европы «Борнмут» нанёс поражение «Сельте» (2:1), «Спарте» (3:1), «Милану» (3:0) и «Штурму» (3:0).
Статистика для ставок
- «Фулхэм» занимает 16-е место в чемпионате Англии
- «Борнмут» занимает 5-е место в чемпионате Англии
- «Борнмут» одержал победу в десятом матче подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Борнмута» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Фулхэма» — 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Борнмут» на фоне успеха побед над «Ман Юнайтед» и «Миланом» может поймать кураж. Не исключаем, что команда сможет добиться успеха в игре против «Фулхэма» и закрепятся в топ-5 АПЛ.
Ставка: Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.50.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.