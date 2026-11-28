прогноз на матч 12-го тура АПЛ, ставка за 2.50

29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Борнмут». Начало встречи — в 17:05 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» в английской Премьер-лиге занимает 16-е место, набрав 11 очков после 11 туров: 2 победы, 5 ничьих и 4 поражения.

Последние матчи: В 12-м туре АПЛ «Фулхэм» обменялся голами с «Манчестер Сити» (1:1).

Не сыграют: Эмил Смит-Роу, Бенжамин Лекомт.

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Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в последних матчах «Фулхэм» одержал одну победу, сыграл три встречу вничью и потерпел одно поражение, забив при этом четыре мяча и пропустив четыре.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» занимает 5-е место в АПЛ, набрав 18 очков: 5 побед, 3 ничьи и 3 поражения.

Последние матчи: В 11-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» переиграл «Ноттингем Форест» (2:0). В составе победителей по голу забили Эванилсони Джастин Клюйверт.

Не сыграют: Хуанлу Санчес, Алекс Тот.

Состояние команды: «Борнмут» одержал победу в десятом матче подряд, помимо успешной игры над «Ноттингемом» команда также добилась успеха в играх против «Ипсвича» (2:1), «Лидса» (2:0), «Астон Виллы» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Сандерленда» (2:0). В Лиге Европы «Борнмут» нанёс поражение «Сельте» (2:1), «Спарте» (3:1), «Милану» (3:0) и «Штурму» (3:0).

На что ставят в матче Фулхэм — Борнмут Букмекерские коэффициенты на матч Фулхэм — Борнмут: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Фулхэм» занимает 16-е место в чемпионате Англии

«Борнмут» занимает 5-е место в чемпионате Англии

«Борнмут» одержал победу в десятом матче подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Борнмута» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Фулхэма» — 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Борнмут» на фоне успеха побед над «Ман Юнайтед» и «Миланом» может поймать кураж. Не исключаем, что команда сможет добиться успеха в игре против «Фулхэма» и закрепятся в топ-5 АПЛ.

2.50 Победа «Борнмута» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Фулхэм» — «Борнмут» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Фулхэм» — «Борнмут» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.