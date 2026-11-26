прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.17

В матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций чешский «Яблонец» будет принимать швейцарский «Лугано». Игра пройдет в Яблонец-над-Нисой 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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«Яблонец»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Яблонец» занимает 23-е место, набрав 2 очка.

Последние матчи: в первом туре Лиги конференций «Яблонец» потерпел поражение в матче против немецкого «Фрайбурга» (2:3). Затем команда сыграла вничью с «Брайтоном» (0:0) и «Ригой» (1:1).

В 15-м туре чемпионата Чехии «Яблонец» проиграл «Артис Брно» (1:3). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 8-е место, набрав 21 очко.

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Не сыграют: Милла.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Яблонец» сыграл две встречи вничью и потерпел три поражения.

«Лугано»

Турнирное положение: «Лугано» занимает первое место в общем этапе Лиги конференций, набрав 9 очков из 9 возможных.

Последние матчи: в матчах Лиги конференций швейцарцы выиграли у «Црвены Звезды» (3:2), «Хетафе» (5:2) и «Кауно Жальгирис» (3:0).

В 14-м туре чемпионата Швейцарии «Лугано» дома переиграл «Грассхоппер» (2:1). Во внутреннем первенстве участник Лиги конференций занимает первое место, набрав 37 очков.

Не сыграют: Делькруа.

Состояние команды: «Лугано» в пяти матчах одержал четыре победы и потерпел одно поражение, при этом забив 10 голов и пропустив 9 мячей.

На что ставят в матче Яблонец — Лугано Букмекерские коэффициенты на матч Яблонец — Лугано: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Лугано» занимает 1-е место в Лиге конференций

«Яблонец» занимает 23-е место в Лиге конференций

«Лугано» и «Яблонец» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лугано» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Яблонеца» — 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

Прогноз: Обе команды играют результативно. В среднем за матч «Яблонец» и «Лугано» забивают по два мяча, ожидаем, что соперники проведут верховой поединок.

2.17 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Яблонец» — «Лугано» принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.17.

Прогноз: Не исключаем, что швейцарцы и чехи смогут поразить ворота друг друга.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Яблонец» — «Лугано» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.