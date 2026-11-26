В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций литовский «Кауно Жальгирис» будет принимать «Ригу» из Латвии. Игра пройдет в Каунасе 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Кауно Жальгирис»
Турнирное положение: литовский клуб занимает последнее 36-е место в общем этапе Лиги конференций после трех туров.
Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Кауно Жальгирис» потерпел крупное поражение от «Брайтона» (0:4), затем последовали неудачи в поединках против норвежского «Бранна» (1:4) и швейцарского «Лугано» (0:3).
В 36-м туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» на выезде проиграл команде «Трансинвест» (1:4). Участник
Лиги конференций лидирует в чемпионате Литвы, набрав 58 очков. Ближайшего конкурента — «Судуву» команда опережает на два балла.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Кауно Жальгирис» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и потерпел три поражения. Литовцы забили 6 голов и пропустили 12 мячей.
«Рига»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Рига» занимает 19-е место, набрав 3 очка.
Последние матчи: в матчах ЛК латвийский клуб сыграл вничью с командами «Кайрат» (1:1), «Яблонец» (1:1) и «Пафос» (1:1). В финале Кубка Латвии «Рига» проиграла команде «Ауда» (0:2).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Рига» в последних матчах одержала одну победу, сыграла вничью в двух играх и потерпела два поражения, забив при этом шесть мячей и пропустив восемь голов.
Статистика для ставок
- «Рига» занимает 19-е место в Лиге конференций
- «Кауно Жальгирис» занимает 36-е место в Лиге конференций
- «Рига» и «Кауно Жальгирис» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Кауно Жальгириса» — 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88.
Прогноз: «Рига» в среднем за матч забивает 1 мяч, «Кауно Жальгирис» в свою очередь пропускает столько же. Есть большая вероятность, что латвийцы одержат победу.
Ставка: Победа «Риги» с коэффициентом 2.15.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.88.