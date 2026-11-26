Увезёт ли «Рига» три очка из Каунаса?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.15

В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций литовский «Кауно Жальгирис» будет принимать «Ригу» из Латвии. Игра пройдет в Каунасе 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Кауно Жальгирис»

Турнирное положение: литовский клуб занимает последнее 36-е место в общем этапе Лиги конференций после трех туров.

Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Кауно Жальгирис» потерпел крупное поражение от «Брайтона» (0:4), затем последовали неудачи в поединках против норвежского «Бранна» (1:4) и швейцарского «Лугано» (0:3).

В 36-м туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» на выезде проиграл команде «Трансинвест» (1:4). Участник

Лиги конференций лидирует в чемпионате Литвы, набрав 58 очков. Ближайшего конкурента — «Судуву» команда опережает на два балла.

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Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Кауно Жальгирис» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и потерпел три поражения. Литовцы забили 6 голов и пропустили 12 мячей.

«Рига»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Рига» занимает 19-е место, набрав 3 очка.

Последние матчи: в матчах ЛК латвийский клуб сыграл вничью с командами «Кайрат» (1:1), «Яблонец» (1:1) и «Пафос» (1:1). В финале Кубка Латвии «Рига» проиграла команде «Ауда» (0:2).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Рига» в последних матчах одержала одну победу, сыграла вничью в двух играх и потерпела два поражения, забив при этом шесть мячей и пропустив восемь голов.

Статистика для ставок

«Рига» занимает 19-е место в Лиге конференций

«Кауно Жальгирис» занимает 36-е место в Лиге конференций

«Рига» и «Кауно Жальгирис» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Кауно Жальгириса» — 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88.

Прогноз: «Рига» в среднем за матч забивает 1 мяч, «Кауно Жальгирис» в свою очередь пропускает столько же. Есть большая вероятность, что латвийцы одержат победу.

2.15 Победа «Риги» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Кауно Жальгирис» — «Рига» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Риги» с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.88 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Кауно Жальгирис» — «Рига» позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.88.