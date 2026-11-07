прогноз на матч 10-го тура Лиги 1, ставка за 2.50

8 ноября в десятом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Лион». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Брест»

Турнирное положение: во французской Лиге 1 «Брест» занимает 10-е место, набрав 12 очков.

Последние матчи: в девятом туре чемпионата Франции «Брест» на выезде обыграл «Лорьян» (2:0). Оба мяча были забиты во втором тайме, в составе победителей точными ударами отметились Людовик Ажорк и Ноа Эджума.

Не сыграют: Брендан Шардонне, Мамади Диамбу.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в последних пяти матчах «Брест» одержал две победы, сыграл две встречи вничью и потерпев одно поражение. В этих поединках команда забила 11 голов и пропустила 6 мячей.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» во французском чемпионате расположился на 3-м месте, набрав 17 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Лион» переиграл «Анже» (2:0). В составе победителей по голу забили Корентен Толиссо и Э́рнест Нуама. Затем олимпийцы провели матч общего этапа Лиги Европы против «Реал Сосьедада», встреча завершилась вничью (1:1).

Не сыграют: Лои Опенда, Мохамед Уэдраого, Павел Шульц, Стив Канго.

Состояние команды: «Лион» во французской Лиге 1 выиграл у «Ниццы» (2:1) и проиграл ПСЖ (0:2), а также уступил «Хоффенхайму» в Лиге Европы (0:3).

На что ставят в матче Брест — Лион Букмекерские коэффициенты на матч Брест — Лион: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Лион» занимает 3-е место в чемпионате Франции

«Брест» занимает 10-е место в чемпионате Франции

В прошлом сезоне «Лион» набрал 4 очка в матчах против «Бреста» (2:1 — дома, 0:0 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лиона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Бреста» — 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Лион» сейчас на подъеме, команда достаточно активно действует в атаке, к тому же олимпийцы в прошлом сезоне взяли 4 очка в матчах с «Брестом». Не исключаем, что гости увезут победу.

2.50 Победа «Лиона» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Брест» — «Лион» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Лиона» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Брест» — «Лион» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.87.