8 ноября в десятом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Лион». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Брест»
Турнирное положение: во французской Лиге 1 «Брест» занимает 10-е место, набрав 12 очков.
Последние матчи: в девятом туре чемпионата Франции «Брест» на выезде обыграл «Лорьян» (2:0). Оба мяча были забиты во втором тайме, в составе победителей точными ударами отметились Людовик Ажорк и Ноа Эджума.
Не сыграют: Брендан Шардонне, Мамади Диамбу.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Брест» одержал две победы, сыграл две встречи вничью и потерпев одно поражение. В этих поединках команда забила 11 голов и пропустила 6 мячей.
«Лион»
Турнирное положение: «Лион» во французском чемпионате расположился на 3-м месте, набрав 17 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Лион» переиграл «Анже» (2:0). В составе победителей по голу забили Корентен Толиссо и Э́рнест Нуама. Затем олимпийцы провели матч общего этапа Лиги Европы против «Реал Сосьедада», встреча завершилась вничью (1:1).
Не сыграют: Лои Опенда, Мохамед Уэдраого, Павел Шульц, Стив Канго.
Состояние команды: «Лион» во французской Лиге 1 выиграл у «Ниццы» (2:1) и проиграл ПСЖ (0:2), а также уступил «Хоффенхайму» в Лиге Европы (0:3).
Статистика для ставок
- «Лион» занимает 3-е место в чемпионате Франции
- «Брест» занимает 10-е место в чемпионате Франции
- В прошлом сезоне «Лион» набрал 4 очка в матчах против «Бреста» (2:1 — дома, 0:0 — в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лиона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Бреста» — 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Лион» сейчас на подъеме, команда достаточно активно действует в атаке, к тому же олимпийцы в прошлом сезоне взяли 4 очка в матчах с «Брестом». Не исключаем, что гости увезут победу.
Ставка: Победа «Лиона» с коэффициентом 2.50.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.87.