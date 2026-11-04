Сохранит ли турецкий клуб ворота на замке?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.85

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций турецкий «Трабзонспор» будет принимать немецкий «Фрайбург». Игра пройдет в Трабзоне 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Трабзонспор»

Турнирное положение: после двух туров «Трабзонспор» занимает четвёртое место в общем этапе Лиги конференций, набрав 6 очков.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций турецкий клуб выиграл в гостях у финского КуПСа (4:2). Затем «Трабзонспор» переиграл шотландский «Хартс» (2:0). В десятом туре турецкой Суперлиги «Трабзонспор» в родных стенах нанёс поражение «Газиантепу» (2:0).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: турецкий клуб одержал шестую победу подряд, забив в ворота соперников 17 голов и пропустив 5 мячей.

«Фрайбург»

Турнирное положение: после двух туров «Фрайбург» занимает 18-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав 3 пункта.

Последние матчи: «Фрайбург» с победы стартовал в общем этапе Лиги конференций, в первом туре немецкий коллектив нанёс поражение команде «Яблонец» (3:2). Затем команда проиграла «Монако» (0:3).

В восьмом туре чемпионата Германии «Фрайбург» проиграл «Аугсбургу» (1:2). В Бундеслиге «Фрайбург» занимает третье место, набрав 16 очков. На два балла больше у «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Фрайбург» одержал две победы и потерпел три поражения, забив 7 голов и пропустив 11 мячей.

На что ставят в матче Трабзонспор — Фрайбург Букмекерские коэффициенты на матч Трабзонспор — Фрайбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Трабзонспор» занимает 4-е место в Лиге конференций

«Фрайбург» занимает 18-е место в Лиге конференций

«Фрайбург» и «Трабзонспор» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Трабзонспора» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Фрайбурга» — 2.65.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.00.

Прогноз: «Трабзонспор» выдаёт победную серию из шести матчей, не исключаем, что турецкий клуб сможет дать бой клубу Бундеслиги — «Фрайбургу». Можно рискнуть в пользу победы хозяев.

1.85 Фора «Трабзонспора» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Трабзонспор» — «Фрайбург» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Трабзонспора» (0) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: «Трабзонспор» надёжно действует в обороне, и потому вероятность того, что турецкий клуб пропустит, крайне невелика.

2.65 «Трабзонспор» забьёт и не пропустит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Трабзонспор» — «Фрайбург» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: «Трабзонспор» забьёт и не пропустит с коэффициентом 2.65.