прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.60

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций «Линкольн» из Гибралтара будет принимать «Хайдук» из Хорватии. Игра пройдет в Гибралтаре 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Линкольн»

Турнирное положение: клуб из Гибралтара ещё не набрал ни одного очка в нынешнем розыгрыше Лиги конференций, расположившись на 33-м месте после двух туров.

Последние матчи: в первом туре Лиги конференций «Линкольн» проиграл норвежскому «Бранну» (1:2), а во втором — «Твенте» из Нидерландов (1:4).

В восьмом туре чемпионата Гибралтара «Линкольн» выиграл у команды «Лайонс Гибралтар» (3:0). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 2-е место, набрав 19 очков.

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «Линкольн» одержал три победы и в трёх поединках потерпел поражение.

«Хайдук»

Турнирное положение: хорватский коллектив входит в топ-8 общего этапа Лиги конференций, набрав шесть очков из шести возможных.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций «Хайдук» одержал победу над «Аяксом» (2:1). Затем хорваты нанесли минимальное поражение швейцарскому «Туну» (1:0).

В 12-м туре чемпионата Хорватии «Хайдук» дома обыграл «Горицу» (5:0). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает первое место, набрав 26 очков.

Не сыграют: Роко Брайкович, Ивица Ивушич.

Состояние команды: «Хайдук» продлил беспроигрышную серию из шести матчей, одержав пять побед и лишь в одной встрече сыграв вничью. При этом хорваты забили 13 голов и пропустили 4 мяча.

Статистика для ставок

«Хайдук» занимает 8-е место в Лиге конференций

«Линкольн» занимает 33-е место в Лиге конференций

«Хайдук» и «Линкольн» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хайдука» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценивается в 5.00. На победу «Линкольна» — 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: В среднем за матч «Хайдук» забивает по два мяча и практически не пропускает. «Линкольну» будет крайне непросто играть против одного из лидеров общего этапа Лиги конференций.

2.60 Фора «Хайдука» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Линкольн» — «Хайдук» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Хайдука» (-2) с коэффициентом 2.60.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.15 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Линкольн» — «Хайдук» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15.